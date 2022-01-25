Google'ın blok zinciri (blockchain) teknolojisine dahil olmak için yeni bir birim kurduğu açığa çıktı. Bloomberg'e göre birimin başında Google'ın üst düzey yöneticilerinden Shivakumar Venkataraman var. Şirket, bu birimde dağıtık bilgi işlem sistemleri ve veri depolama üzerine çalışacak.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre ABD merkezli teknoloji devi Google, blok zinciri teknolojisine girebilmek için yeni bir birim kurdu. Bir e-postaya ulaştıklarını bildiren Bloomberg yetkililerine göre kurulan birimin başındaki isimse Google'ın mühendislik birimi başkan yardımcısı olan Shivakumar Venkataraman. Peki Google'ın nasıl planları var?

Bloomberg'in haberine göre Google'ın blok zinciri teknolojisi ile ilgili ilk girişimleri, dağıtık bilgi işlem sistemleri ve veri depolama olacak. Ancak bu alanlarda neler yapılacağı şu an için bilinmiyor. Bir Google sözcüsüne ulaştıklarına belirten Bloomberg editörleri, konuyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını açıkladılar.

Google'ın blok zincirinde farklı planları olabilir mi?

Google'ın blok zinciri teknolojisine girmesinin birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki, blok zincirinin kendisinin Google için büyük avantajlar sunabilecek olması. Zaten bulut sunucuları üzerinden önemli hizmetler veren şirket, blok zinciri sayesinde özel ağlar oluşturup işletmeler için daha hızlı işlem imkanı sunabilir. Ya da şirket, bugüne dek pek sıcak bakmamış olsa da ilerleyen dönemlerde yeni bir kripto para projesi ile karşımıza çıkabilir.

Google, tüm bunlara ek olarak Metaverse ve Web 3.0 için hazırlık yapıyor da olabilir. Aslına bakacak olursak bu ihtimal çok kuvvetli. Zira bir süredir ortada dolaşan iddialara göre Google, yeni nesil bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu gözlük, beraberinde yeni bir Metaverse dünyasını ortaya çıkarabilir. Ancak şu an bunları konuşmak için çok erken. Önümüzdeki dönemler, Google'ın blok zinciri teknolojisi ile ilgili planlarını daha net bir şekilde açığa çıkarabilir.

Eğer blok zinciri teknolojisini tam olarak anlamak istiyorsanız, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.