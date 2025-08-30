Google, Gemini'aa kullanıcıların çok uzun süredir istediği geçici sohbet özelliğini getirdi. Bu sohbetler, tek seferlik olacak ve geçmişinizde görünmeyecek.

Google’ın Gemini yapay zekâ aracı, kuşkusuz ChatGPT’nin en büyük rakiplerinden biri konumunda. Ancak ChatGPT’de olup Gemini’da eksik olan ve kullanıcıların çok beklediği bir özellik var: Geçici Sohbet. Bu özellik, geçmişte gözükmeyen, yapay zekâ aracının hatırlamadığı geçici sohbetler gerçekleştirmenize imkân tanıyordu.

Google, nihayet beklenen güncellemeyi yaptığını açıkladı. Artık kullanıcılar, Gemini’da geçici sohbet özelliğini kullanabilecek. Özellik, aslında ilk olarak ayın başlarında duyurulmuştu. Şimdi ise kullanıma sunulmaya başladı.

Geçici sohbetler, 72 saat saklanacak, sohbetten çıkıldığında tekrar erişilemeyecek

Geçici sohbet özelliği, Gemini web sürümü veya mobil uygulamasında sol taraftan açılır menüye ekleniyor. Yeni sohbet anlamına gelen “New Chat” kısmının hemen sağ tarafına kesik çizgili bir mesaj butonu göreceksiniz. Buna bastığınızda geçici sohbeti kullanmaya başlayabileceksiniz.

Google, özelliği kademeli olarak sunmaya başladı. Bu yüzden henüz herkese gelmemiş olabilir. Bir süre sonra tamamen erişilebilir olacağını söyleyebiliriz. Özellikte sohbetler 72 saat boyunca saklanacak, sonrasında silinecek. Tıpkı ChatGPT’de olduğu gibi geçici sohbetten çıkarsanız o sohbete bir daha erişemeyeceksiniz.

Geçici sohbetlerde bazı özelliklerin kullanılamayacağını da ekleyelim. GPT benzeri özel yapay zekâ botları oluşturmanızı sağlayan Gems özelliğinden yararlanamayacaksınız. Öte yandan kişiselleştirilmiş yanıtlar, bilgileri kaydetme, yanıtlar hakkında geri bildirimlerde bulunma, Gemini uygulama aktivitesi gerektiren bağlı uygulamaları ve hizmetleri kullanma gibi özelliklere de erişim olmayacak.