Google Gemini'a Hafıza Özelliği Geldi: Artık Söylediğiniz Şeyleri Sonradan Hatırlayabilecek

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Google'ın üretsel yapay zekâsı Gemini, hafıza desteğine kavuştu. Bu özellik, yapay zekânın kullanıcılarla ilgili bazı bilgileri saklamasını ve sonradan o bilgiyi kullanabilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretsel yapay zekâsı "Gemini", önemli bir iyileştirme aldı. Yapılan açıklamaya göre Google Gemini'ın artık bir hafızası olacak ve kullanıcılar, sonraki sohbetlerinde geçmişten yönlendirmeler yapabilecekler.

Google Gemini, şu ana kadar kullanıcıların geçmişleriyle ilgilenmiyordu. Yeni özellikle bu durum değişmiş olacak. Mesela Google Gemini'a kendinizle ilgili bilgiler verip bunları hatırlamak istediğinizde sonradan bunlarla ilgili tavsiyeler alabileceksiniz. Henüz web sürümde kullanılabilen hafıza özelliği, ücretsiz kullanıcılar için de erişilebilir değil.

Gemini'ın hafızası isteğe bağlı bir özellik olacak

Google Gemini hafıza özelliği

Google Gemini'ın hafıza özelliği, isteğe bağlı şekilde çalışacak. Üretsel yapay zekânın ilgili hangi bilgileri saklayacağını siz belirleyeceksiniz. Böylelikle gizlilik endişeleri de ortadan kalkmış olacak. Bu arada; saklanmasını istediğiniz verilerin Google ile paylaşılmayacağı, yapay zekânın eğitimi için de kullanılmayacağı belirtildi.
İLGİLİ HABER

Google Gemini, Bir Kullanıcıyı Zorbaladı: "Lütfen Öl. Lütfen"

Google Gemini'ın yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım üretsel yapay zekâ, kazandığı yeni özellik ile kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilecek mi...

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://techcrunch.com/2024/11/19/googles-gemini-chatbot-now-has-memory/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler