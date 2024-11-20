Google'ın üretsel yapay zekâsı Gemini, hafıza desteğine kavuştu. Bu özellik, yapay zekânın kullanıcılarla ilgili bazı bilgileri saklamasını ve sonradan o bilgiyi kullanabilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretsel yapay zekâsı "Gemini", önemli bir iyileştirme aldı. Yapılan açıklamaya göre Google Gemini'ın artık bir hafızası olacak ve kullanıcılar, sonraki sohbetlerinde geçmişten yönlendirmeler yapabilecekler.

Google Gemini, şu ana kadar kullanıcıların geçmişleriyle ilgilenmiyordu. Yeni özellikle bu durum değişmiş olacak. Mesela Google Gemini'a kendinizle ilgili bilgiler verip bunları hatırlamak istediğinizde sonradan bunlarla ilgili tavsiyeler alabileceksiniz. Henüz web sürümde kullanılabilen hafıza özelliği, ücretsiz kullanıcılar için de erişilebilir değil.

Gemini'ın hafızası isteğe bağlı bir özellik olacak

Google Gemini'ın hafıza özelliği, isteğe bağlı şekilde çalışacak. Üretsel yapay zekânın ilgili hangi bilgileri saklayacağını siz belirleyeceksiniz. Böylelikle gizlilik endişeleri de ortadan kalkmış olacak. Bu arada; saklanmasını istediğiniz verilerin Google ile paylaşılmayacağı, yapay zekânın eğitimi için de kullanılmayacağı belirtildi.

Google Gemini'ın yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım üretsel yapay zekâ, kazandığı yeni özellik ile kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilecek mi...