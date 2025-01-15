Google'ın Gemini için efsane bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde YouTube'daki bir video veya bir PDF dosyası ile ilgili üretken yapay zekâ ile konuşabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili bomba bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi. Google uygulamasının "v16.1.38" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, üretken yapay zekânın yakında YouTube'daki videolar veya bir PDF ile ilgili konuşabileceğini gözler önüne seriyor.

"Talk Live about video" ve "Talk Live about PDF" isimleriyle ortaya çıkan özellikler, izlediğiniz bir video veya incelediğiniz bir PDF ile ilgili Google Gemini'a sorular sormanızı sağlayacak. Üstelik bunu yapmak için Google Gemini uygulamasına girmenize de gerek olmayacak. Yapmanız gereken tek şey, YouTube ve PDF uygulaması içerisindeyken Google Gemini'ı etkinleştirmek olacak. Ardından istediğiniz şeyi sormaya başlayabileceksiniz.

Google Gemini'ın yeni özelliği böyle görünecek

Google Gemini'ın yeni özelliği, ciddi anlamda kullanışlı olacak gibi görünüyor. Zira bu özellik sayesinde yapay zekâya, video veya PDF'te merak ettiğiniz şeyleri sorabileceksiniz. Böylelikle içeriğin tamamını izlemek veya okumak zorunda kalmamış olacaksınız. Üstelik tüm bu süreç, sesli iletişim ile gerçekleştirilecek. Yani yazmaya bile gerek kalmayacak.

Haberimizin başında, bu özelliğin kodlarda tespit edildiğini söylemiştik. Yani kullanıcılar, henüz deneyimleyemiyorlar. Öte yandan; Google'dan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Yani bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir demoyu aşağıdan izleyebilirsiniz