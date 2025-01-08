Google, Gemini'yi Android Auto platformunda test etmeye başladı. Yeni asistan sürüş deneyimini kişiselleştirilmiş önerilerle zenginleştirecek.

Google, yapay zekâ tabanlı asistanı Gemini’yi Android Auto platformunda test etmeye başladı. Araç içi dijital asistanlar ile birlikte bambaşka bir döneme giriyor olabiliriz.

Google, Gemini’nin Android Auto ile entegrasyonunu henüz resmi olarak açıklamasa da, Android Auto v13.5 beta sürümündeki bazı ipuçları bu olasılığı güçlendiriyor. Beta sürümünde yapılan incelemelerde, Gemini ile ilgili kodlar ve kullanıcı arayüzü (UI) yer alıyor.

Özelleştirilmiş öneriler sunacak

Arayüz etkinleştirildiğinde, Google Asistan’ın mikrofon simgesi yerini renkli bir Gemini sembolüne bırakıyor. Ekranın alt kısmında ise “Gemini’a Sor” şeklinde bir uyarı belirecek şekilde bir düzenleme yapılmış. Buna Gemini’nin yakın zamanda kullanıcılara sunulacağına dair bir işaret de diyebiliriz.

Gemini'ın Android Auto'ya entegrasyonu, araç içi deneyimi daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirebilir. Yapay zekâ destekli bu asistan, kullanıcıların sık kullandığı rotalar veya müzik tercihleri gibi alışkanlıklarına dayalı olarak özelleştirilmiş öneriler sunarak deneyimi daha verimli hale getirebilir. Aynı zamanda Google’ın Gemini'ı telefonlar, TV'ler ve Wear OS akıllı saatler gibi farklı cihazlarla entegre etmesi, kullanıcıların teknoloji ekosistemleri arasında kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Şu an için Gemini, Android Auto beta sürümünde test edilse de, tam işlevsellik için 2025 ortalarına kadar resmi bir lansman bekleniyor. Google, yapay zekâ teknolojisini her geçen gün daha fazla cihazında entegre ederek, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Şu anda Gemini, Android Auto beta sürümünde test ediliyor olsa da 2025 ortalarına kadar resmi bir lansmanın gerçekleşmesi bekleniyor.