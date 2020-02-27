Google, geçtiğimiz yıl Gmail'e eklediği ve kullanıcılar tarafından fark edilmesi mümkün dahi olmayan bir özellikle güvenliği ciddi şekilde artırdı. Gmail'in yeni özelliği, maile ek olarak gelen ve virüs içeren Office dosyalarını zararsız hale getiriyor.

Bilgisayar ve verilerin güvenliği için yıllardır bilinmeyen kişilerden gelen e-posta eklerinin açılmaması tavsiye edilir. Google, geliştirdiği yeni bir derin öğrenme algoritması ile bu sorunun önüne geçmeyi başardı.

Google’ın Gmail için geliştirdiği yeni derin öğrenme algoritması, e-posta ile beraber bir ek dosya geldiğinde devreye giriyor. Algoritma, e-postanın ekinde yer alan Office belgesindeki zararlı yazılım devreye girmeden dosyayı devre dışı bırakıyor.

Gmail’in yeni algoritması ile ilgili olarak Google, bir blog yazısı da yayınladı. Google’ın yayınladığı blog yazısında, “Teknolojimiz özellikle saldırıları tespit etmede yardımcı oluyor. Saldırı gibi durumlarda yeni algoritmamız, algılama oranını yüzde 150 oranında artırdı. Algoritmamız, TFX (TensorFlow Extended) ile eğitilmiş farklı bir TensorFlow derin öğrenme modeli ve her dosya türü için özel bir belge analizi kullanıyor. Belge çözümleyicileri; belgeyi ayrıştırmak, yaygın saldırı kalıplarını tanımlamak, içeriği bozmak ve özellik ayıklamadan sorumlu” ifadelerini kullandı.

Gmail’in algoritması, mevcut koruyucu tedbirlerle beraber çalışıyor. Bu sayede hem bilgisayar hem de e-posta adresi siber saldırılarak karşı güvenli tutulmaya devam edilebiliyor.

Google, kötü amaçlı belgelerin Gmail kullanıcılarını hedefleyen saldırıların yüzde 58’ini oluşturduğunu ve bu nedenle belgelere karşı kullanılan bu teknolojinin önemli olduğunu açıkladı. Algoritma, şimdilik sadece Office dosyaları üzerinde çalışıyor, diğer mail eklerine karşı çalışmıyor.