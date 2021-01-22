Google’ın ana bilgiyi arama sonuçlarında gösterip kullanıcıları sitelere yönlendirmemesi, geçtiğimiz yıl Fransa’da gündem yaratmıştı. 300 haber sitesini temsil eden bir dernek ve Avrupa Birliği yasaları, teknoloji devini köşeye sıkıştırdı ve imzalar atıldı. Google haber sitelerine ödeme yapmaya başlayacak.

Google herhangi bir şey aradığınızda en tepede çıkan ve aradığınız bilgiyi içeren paragraf, liste ve benzeri sonuçlar; Google’ın başına dert oldu. Fransa’da yayın yapan 300 farklı haber sitesini temsil eden APIG adındaki bir dernek, söz konusu özelliğin basın sektörüne zarar verdiği gerekçesi ile Google’ı resmi mercilere şikayet etmişti.

Fransa’daki rekabet kurumu FCA’nın ve 2019’da Avrupa Birliği’nde kabul edilen telif hakkı düzenlemesinin katkısı ile Google, bu konuda son zamanlarda iyice köşeye sıkışmıştı. Basın kuruluşlarının hakkını savunan taraf APIG, yaptığı açıklama ile emsal bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Google, artık Fransız haber sitelerine telif hakkı ödemeye başlayacak.

Şimdilik Türkiye’de geçerli olmasa da Google, artık aşağıdaki gibi görünen sonuçlar için haber sitelerine telif hakkı ödeyecek:

Yukarıdaki temsili görselde aratılan bilginin büyük bir kısmını Webtekno.com’a giriş yapmadan görüyorsunuz. Bir başka deyişle Google, aslında Webtekno tarafından üretilmiş bir içeriği kullanıcıyı siteye yönlendirmeden arama sonuçlarında gösteriyor. Bu özelliğe “öne çıkan snippet” adı veriliyor. Kullanıcı deneyimi açısından önemli bir özellik olsa da basın sitelerinin, ürettikleri içeriklerle kullanıcılara ulaşmasını zaman zaman engelleyebiliyor.

İşte Fransa’da Google’a yapılan baskının temel nedeni de tam olarak buydu. Geldiğimiz noktada Googlei bu özellikle sayfaları öne çıkarmaya devam edecek. Ancak öne çıkan sayfalar için içeriği üreten Fransız haber sitelerine telif hakkı ödeyecek.

Peki Google, günün birinde Türkiye’deki sitelere de para ödeyecek mi?

Burada devreye internet haberciliğine ilişkin yasal düzenlemeler giriyor. TechCrunch'a göre Avrupa Birliği ülkeleri için 2019’da kabul edilen telif hakkı reformu; Google’ı Fransa’daki siteler ile anlaşmaya iten en önemli etmendi. Türkiye’de ise internet haberciliğine ilişkin telif hakları kapsamında bir çalışma henüz bulunmuyor. Ancak Fransa’da alınan emsal karar, Google’ı uzun vadeli bir strateji kurmaya zorlayabilir. Böyle bir durumda Google, tüm dünyada geçerli olacak bir telif modeli üzerine çalışabilir.

Diğer taraftan Google’ın öne çıkan snippet özelliğini telif haklarını ihlal etmeyecek şekilde düzenleme ihtimali de var. Ancak son sözü söylemek için henüz erken. Fransa örneği üzerinden görüyoruz ki yayıncılık adına yapılan yasal düzenlemeler ve kurulan mesleki dernekler, bir dünya devini bile dize getirebiliyor.

Google, aslında bu anlaşma ile telif hakkı reformunu benimseyen öncü şirketlerden oldu:

Avrupa Birliği Komisyonu’nun düzenlemiş olduğu yasaya göre Google gibi internet platformlarının, içeriklerini paylaştığı yayıncılardan lisans talebinde bulunması ve telif hakkı ödemesi gerekiyor. Google, yayıncıların Google sayesinde milyonlarca okuyucuya ulaştığını gerekçe göstererek telif ödeme konusunda tereddüt etmeye başlamıştı. Teknoloji devi, Fransa tarafından 100 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılmasının ardından Le Monde ve Le Figaro gazeteleriyle anlaşmaya vardı.

Google, grup üyelerine telif hakkı ödenmesi için ne kadar bütçe ayıracaklarını henüz açıklamadı. Şirket, aynı anlaşmanın ileride Birleşik Krallık ve İtalya’da bulunan yayıncılarla da yapılacağını belirterek, telif hakkı reformuna yönelik öncü şirketlerden birisi haline geldi.