Dijital dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi olan Google, haber yayıncıları için yeni analiz araçları geliştirdi. Haber merkezleri, yeni araçlar sayesinde makaleleriyle ilgili daha derin analizler yapabilecekler.

Google, hiç şüphesiz ki dijital dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ve her geçen gün büyümeye, etki alanını genişletmeye de devam ediyor. Şirketin etki alanını genişletmeyi planladığı alanlardan bir tanesi de habercilik.

Şirket, bu alanda da etkili olabilmek için 2018 yılında Google News Initiative’i duyurmuştu. Bu sayede gazeteciliğe fon sağlayacak ve endüstriyi de destekleyecekti. Üstelik Google’ın bu alandaki tek projesi bu da değildi.

Google’dan haber alanına yatırımlar

Şirket, 2018 yılından sonra iki proje daha geliştirdi: Google Analytics: News Consumer Insights ve Realtime Content Insights. News Consumer Insights (NCI), yayıncılar için kitlelerini genişleterek daha fazla kâr etmelerine yardım etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanırken Realtime Content Insights (RCI), haber merkezlerine güncel ve trendde olan içerikleri görmelerine yardımcı oluyor.

Haber ve yayıncılık gelir optimizasyonu ve analizi direktörü Amy Adams Harding, ortakları sayesinde bu tür araçlara talep olduğundan haberdar olduklarını ancak ortaklarının bu konuda ne yapacakları konusunda neler yapacaklarını bilmediklerini ifade etti. Harding, bu araçların Google Analytics kullanan herkes için erişilebilir ve kullanımının ücretsiz olduğunu da dile getirdi.

Digital Information World’de yer alan habere göre Google, NCI ve RCI’ın 2.0 sürümlerini tanıtımını gerçekleştirdi. Bu sürümde News Tagging Guide (Haber Etiketleme Rehberi) özelliği eklendi. Bu özellik; video analizi, kullanıcı sözleşmesi ve okuyucu kategorilerinde yayıncıların ihtiyaç duyduğu verileri toplamasını kolaylaştırıyor. Yayıncılar, Google’ın kendi internet sitelerine yükleyebilecekleri JavaScript’i vermesi sonrası kategoriyi ve takip etmek istedikleri spesifik veri türünü seçebilecekler.

NCI, yeni özelliğiyle birlikte yayıncılara kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Yayıncıların haber bültenlerine kayıt aktivitelerini öne çıkaracak ve geliştirilmesi için önerilerde bulunacak. RCI’da benzer verinin yanı sıra video içerikleri hakkında geçmiş performans verileri bulunacak. Yayıncıların, hangi hikâyelerinin hangi zaman diliminde en iyi performansı gösterdiğini görmesini sağlayacak. Ayrıca sosyal bağlılıkları da takip edecek ve dikkatsiz okuyucular, markaya sadıklar ve sadık okuyucular arasında hangi hikâyenin daha çok ilgi çektiğini belirleyecek.

NCI, RCI ve Google Surveys for Publishers’ın başındaki isim olan Anntao Diaz, bunlardan herhangi birisinin diğerinden daha iyi olmadığını söyledi. Diaz, farklı makalelerin farklı okuyucuların dikkatini çektiğini söylerken abonelik için para veren sadık okuyucularla ilişki kurulabileceğini ve toplam okuyucu sayısını genişletebileceğini söyledi.