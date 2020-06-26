Google, video konferans hizmet Meet’e bir dizi yeni özellik ekleyeceğini açıkladı. Kullanıcıların arka planlarını istedikleri gibi değiştirebilecekleri veya bulanıklaştırabilecekleri seçeneklerin yanı sıra daha fazla katılımcının aynı anda ekranda görülebileceği yeni arayüz özelliği gibi özellikler de önümüzdeki günlerde kullanıcılarla buluşacak.

Video konferans uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji şirketlerinin bu uygulamalar üzerine daha fazla yoğunlaşmasına neden oldu. Pandemi sırasında yoğun bir şekilde kullanılan video konferans uygulamalarından brinin sahibi olan Google da bu süreçte servisini geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Google, kurumsal kullanımının yanında eğitim alanında da kullanılması için Meet’e bir dizi yeni özellik eklemeyi planlıyor. Bu özellikler arasında bulanık ya da kullanıcının seçebileceği özel arka planlarla birlikte el kaldırma sistemi ve yeni denetleme araçları da yer alıyor.

Google Meet, yakında diğer video konferans uygulamalarında olduğu gibi kullanıcının arka planını bulanıklaştırabilmesini ya da özel arka planlar belirleyerek odağı kendinde toplamasını mümkün kılacak. Google, arka planlar için bir dizi özel teklif sunacak ve oturum yöneticileri bu arka plan işlevlerini devre dışı bırakabileceği gibi kullanıcılar kendi istedikleri arka planları da kullanabilecekler. Google, bu özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını açıkladı.

Google, kısa bir süre önce Meet’te 16 kişinin aynı anda ekran görülebileceği bir arayüzü kullanıma sokmuştu. Şimdi ise aynı anda 49 katılımcının görünebileceği bir arayüzün Meet’e eklenmesi planlanıyor.

Yukarıda özelliklerin yanında video konferans katılımcıları, “el kaldırarak” söylemek istedikleri bir şey olduğunu veya soru sormak istediklerini belirtebilecekler. Bu özelliğin yanında toplantıyı düzenleyen kişinin toplantıya kimlerin katıldığını görmesi için de basit bir yol sunulacak.

Google Meet’le yapılan büyük toplantılarda paralel tartışmaların ya da küçük toplantıların yapılabilmesi için yeni bir yöntem de geliştirildi. Bu sayede büyük toplantı bittiğinde küçük toplantıya katılacak insanlar küçük toplantıda kolayca bir araya gelebilecekler.

Google, Meet’te yapılan toplantılarda konuşmacının konuşması kesilmeden soru veya düşüncelerin aktarılabileceği bir araç da sağlayacak. Bu sayede konuşmacı konuşmasını kesmek zorunda kalmadan soruları görebilecek ve cevaplayabilecek.

Toplantıyı başlatan Google Meet kullanıcılarına da daha fazla denetim imkanı sunulacak. Google, toplantı sahiplerine diğer kullanıcıların sesini kapatıp açma gibi ek denetimleri önümüzdeki günlerde sunmayı planlıyor.

Google, Google Meet’le uzaktan eğitim yapacak öğretmenler için de daha fazla kontrol ve denetleme aracı sunacak. Öğretmenler birini toplantıdan çıkardıktan sonra veya bir katılımcının toplantıya katılma başvurusu iki defa reddedildiğinde o kullanıcı toplantıda görünmeyecek.

Video konferansını başlatan öğretmenler, toplantıyı tüm katılımcılar için sonlandırabilecekler. Bu sayede öğretmenler ayrıldıktan sonra hiçbir öğrenci toplantıya devam edemeyecek. Aynı zamanda anonim kullanıcıların eğitim toplantısına katılmasına izin verilmeyecek. Sadece toplantı yöneticisi olan öğretmenler anonim katılımcıların toplantıya katılmasına izin verebilecek.

Google'ın Meet donanım kitleri için geliştirilen “Hey Google” ses kontrolü de önümüzdeki haftalarda betadan çıkacak. Hey Google ses kontrolünün genel olarak Asus ve Logitech cihazlar için kullanılabileceği belirtiliyor.

Google, ayrıca Jamboard’ı Meet’le buluşturacak yeni bir adım da atıyor. Jamboard’la beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası yapabilecek çalışanlar daha sonra buradaki notları kendi bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından görebilecekler.