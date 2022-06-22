Google'ın tüm haberleri tek bir yerde toplayan Haberler hizmeti, bugün itibarıyla yeni bir tasarıma kavuştu. Yeni tasarım, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Google’ın Haberler hizmeti, bugüne kadar ısrarla sürdürdüğü klasik tasarımda önemli bir değişikliğe gidiyor. Günümüzde masaüstü sürümünde En Çok Okunan Haberler, Sizin İçin, Takip Ediliyor ve haber kategorilerini ana sayfanın solunda sunan Haberler, tüm bunları sayfanın üst bölümüne taşıyor.

Dijital haber platformlarının genel tasarım hatlarına daha yakın bir şekilde hizmet vermeye başlayacak olan Haberler, aynı zamanda bir başka önemli değişikliğe de sahip olacak. Normalde yine sol menüde bulunan ‘Yerel Haberler’ bölümü, ana sayfanın sağında, en çok okunan ve gündem olan haberlerle aynı anda sunulacak.

Google Haberler'in yeni tasarımı:

Yeni tasarımla birlikte Google Haberler’de ana sayfanın sağında büyük bir yer kaplayan hava durumu da daha küçük bir şekilde sayfanın üstüne taşınacak. En Çok Okunan Haberler’in sağında bulunan Yerel Haberler ile birlikte ‘Sizin İçin’ listesi de sayfanın sağında yer alacak.

Google Haberler’in yeni tasarımında üst menü ise İş, Teknoloji, Eğlence, Spor ve Bilim gibi kategorilere yer verecek. Menüdeki bu kategoriler kullanıcılar tarafından özelleştirilebilecek. Haberler’de takibe aldığınız kaynaklardan gelen haberleri ise üst menüde yer alacak ‘Takip Ediliyor’ sekmesinde gösterilecek.

Haberlerin doğruluğunu gösteren ‘Fact Check’ sayfası da yenilenecek. Sayfa, artık orijinal iddiaları daha detaylı gösterecek. Böylece yalan haberleri doğru bilgiden ayırt etmek kolaylaşacak.

Yeni değişiklik, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için aktifleştirilecek.