Google, internet sitelerinde oturum açmaya yarayan hizmetini devre dışı bıraktı. Bu kararın nedeni, Google hesap bilgilerinin ele geçirilmesiydi. Peki kullanıcılar, bundan sonraki süreçte ne yapacaklar?

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın kullanıcılara sunduğu hizmetlerden bir tanesi, üçüncü taraf uygulamalarda oturum açabilmeydi. Kullanıcılar, bu hizmet sayesinde bir internet sitesine kaydolmak zorunda kalmıyor, Google'daki hesap bilgileri ile internet sitesindeki hesaplarını bağlıyorlardı. Ancak an itibarıyla bu durum değişmiş durumda. Google artık üçüncü taraf uygulamalarda oturum açmaya izin vermiyor.

Google'ın neden böyle bir şey yaptığını tahmin etmek zor değil. Bu sistemin kullanıldığı siteler siber saldırıya uğrarsa, Google hesabına ait bilgiler ele geçiriliyordu. Alınan kararla böylesi bir risk ortadan kalkmış oldu. Ancak yine de isteyenler, Google hesaplarını kullanarak internet sitelerine giriş yapabilecekler. Bu durumda ise biraz uğraşılması gerekecek.

Google şifrenizi internet sitelerinde kullanamayacaksınız

Google'ın aldığı karar ile Google hesabınızdaki şifreyi kullanarak hiçbir internet sitesine hesap bağlama işlemi yapamayacaksınız. Ancak Google hesabını kullanarak bir platforma kaydolmak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da mümkün olacak. Ancak bu kez de Google'ın "Uygulama Şifreleri" özelliğini aktif etmeniz gerekecek. Uygulama Şifreleri'nin Google'ın iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği ile birlikte kullanıldığını belirtelim. Özetle Google, üçüncü taraf sitelere erişimi zorlaştırmış durumda.

Peki Google'daki Uygulama Şifreleri özelliğini kullanmak için gerekli olan iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği nedir ve nasıl kullanılır? İşte bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, sizleri burada bulunan geniş kapsamlı rehberimize bekliyoruz.