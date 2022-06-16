Google Haritalar, Google’ın yayınladığı bir blog yazısına göre önümüzdeki haftalarda Android ana ekranları için yeni bir widget’a sahip olacak. Bu widget sayesinde canlı bir şekilde trafiği takip edebileceksiniz.

Günümüzde belki de en çok kullanılan yön bulma uygulaması Google Haritalar desek yanlış söylemiş olmayız. Dünyanın dört bir yanında kullanılan bu uygulamanın birçok kullanışlı özelliği mevcut. Bu özelliklerden biri de seyir halindeyken veya değilken canlı bir şekilde trafik durumunu görebilmeniz.

Google’ın yayınladığı yeni bir blog yazısına göre artık bu özelliği çok daha kompakt bir şekilde kullanabileceksiniz. Ancak sadece Android için. Nasıl mı? Gelin güncelleme detaylarına hep birlikte bir göz atalım.

Google Haritalar’ın yeni Android widget’ı: Canlı Trafik

Google Haritalar'ın yeni widget'ı, yakın bölgelerinizdeki trafiği görüntüleyecek. Bu zaten var olan bir özellik olsa da bilgilerin ana ekranınızdan widget biçiminde gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi ilk kez olan bir şey.

Yeni widget, mevcut yerinizdeki gerçek zamanlı trafiği gösteren geleneksel bir görünüme sahip kare bir kutucuk şeklinde tasarlanmış. Widget, programın tamamını açmak yerine kullanıcıların trafiği bir bakışta görmesine olanak tanıyor. Google'a göre sürekli gittiğiniz iş, okul veya ev gibi bir yere seyahat ettiğinizde bu özellik oldukça kullanışlı olacak.

Kullanıcılar, yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için köşedeki geçiş düğmesini kullanarak widget ile etkileşime girebiliyor. Bu widget’ın diğer Android widget'ları gibi yeniden boyutlandırılabilir olup olmayacağı ise şu an için belirsiz. Widget, tam Google Haritalar deneyimi gibi gerçek zamanlı trafik güncellemelerini göstermek için yapay zekadan yardım alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.