Google Haritalar için yeni bir özellik oluşturuldu. Şu an için bazı ülkelerde kullanıma sunulan bu özellik, sürücülerin güzergah boyunca ücretli yollara kaç para ödeme yapacağını gösteriyor. Özelliğin kısa bir süre sonra Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Haritalar'a yeni bir özellik daha ekledi. Kullanıcıları memnun edecek bu özellik, ücretli yollarda ödenecek tutarları gösterebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, hangi yola ne kadar ödeyeceklerini önceden bilip, buna göre hareket edebilecekler.

Google Haritalar'ın hem Android hem de iOS sürümüne eklenen özellik, kullanıcıların işini kolaylaştıracak türden. Çünkü Google Haritalar'ı açıp, rota belirleyen bir kullanıcı, bundan sonra ücretli otoyollar için ne kadar harcayacağını görecek. Özelliğin daha da güzel yanı, daha uzun olsa da ücretli yol içermeyen alternatif bir rotayı da anında sunabilecek olması.

İstenirse kapatılabilecek

Kullanıcılar, ücretli yollara girmek istemediklerinde uygulama içerisinde yer alan "ücretli yolları gösterme" seçeneğini kullanabilecekler. Bu sayede güzergahtaki ücretli yolların tamamı kapatılmış olacak. Özellik, şu an için başta ABD olmak üzere Endonezya, Hindistan ve Japonya'daki ücretli yolların fiyatlarını tek tek gösteriyor. Ancak Google'a göre bu durum, çok kısa bir süre içerisinde değişecek.

Google, son dönemlerde Haritalar'a önemli yenilikler getirdi. Bunlardan bir tanesi, bölgenin hava kalitesinin gösterilmesi özelliğiydi. Bununla birlikte, kullanıcılar artık gittikleri bir yere için puan verebiliyorlar. Ayrıca Google Haritalar üzerinden bir yerin ne kadar kalabalık olduğunu görmek de mümkün. Google geliştiricilerinin son dönemlerde yaptığı çalışmalar, Haritalar hizmetini çok daha işlevsel bir hale getirmiş oldu.