Google Haritalar'ın Android sürümüne yeni bir özellik ekleniyor. Bu özellik kullanıcılara hem navigasyon hem de gezinti modunda trafik ışıklarını gösteriyor. Şu an için aktif olmayan bu özellik, detaylı bilgi vermiyor olsa da kullanıcılara önemli avantajlar sunacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler uygulamalarından bir tanesi de Haritalar. Bugün milyonlarca kullanıcıya aktif olarak hizmet veren uygulama, sahip olduğu özelliklerle birlikte kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor. Bugün Google Haritalar aracılığıyla navigasyon hizmeti alınabiliyor ya da merak ettiğiniz yerlerin sokak görünümlerine bakabiliyorsunuz. Şimdi ortaya çıkan küçük bir detay ise Google Haritalar'ın Android sürümüne yeni bir özelliğin yaklaşmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Google'ın en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Apple, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu iOS 13'le birlikte kendi harita uygulamasında önemli değişiklikler yapmıştı. Bu özelliklerin başında da uygulamaya trafik ışıklarının eklenmesi geliyordu. Bu da sürücüler için önemli bir avantajdı. Şimdi ortaya çıkan bilgilerse bu özelliğin Google Haritalar'a geldiğini ortaya koyuyor. Özellik şu an aktif olmasa da kullanıcılar, kısa bir süre sonra bu özellikle tanışabilecekler gibi görünüyor.

İşte Google Haritalar'ın Android sürümünde görülen trafik ışığı

Google Haritalar'a eklenen trafik ışıkları simgesi, şu an için detaylı bir bilgi vermiyor. Üstelik bu trafik ışıkları şu an için Google Haritalar'ın tamamına yayılmış durumda değil. Ancak edinilen bilgilere göre Google Haritalar'ın trafik ışığı simgeleri, kullanımda olduğunda hem gezinti hem de navigasyon modunda kullanılabilecek. Bunun kullanıcılar için çok daha büyük avantajlar sağlayabileceğini açıkça ifade edebiliriz.

Google Haritalar'ın trafik ışıkları özelliğinin ilerleyen süreçte biraz daha gelişmesi bekleniyor. Hatta belki bu özellik, ışığın o an için hangi renkte yandığı konusunda sürücüleri uyarabilir. Ancak bunu konuşmak şu an için fazlasıyla erken. Geliştirici ekibin yapacağı çalışmalar, özelliğin tüm kullanıcılara sunulduğunda hangi yeteneklere sahip olacağını açıkça gösterecek. Bunun içinse bir süre daha beklemek gerekebilir.