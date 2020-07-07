Google, geçtiğimiz yıl kullanıcıların hesaplarını sildiği Google Plus'ın fişini bugün tam anlamıyla çekti. Google Plus, artık Google Currents adı altında kullanımda olacak ve sadece kurumsal müşteriler bu sosyal ağı kullanabilecekler. Google Currents bugün, App Store ve Google Play Store'daki yerini de almış durumda.

Bugün tüketicilere pek çok konuda hizmet veren Google'ın bazı girişimleri istenilen seviyeye ulaşamayabiliyor. Bunlardan bir tanesi, şirketin Google Plus olarak isimlendirdiği bir sosyal ağdı. Geçtiğimiz yıla kadar aktif olarak kullanabilen bu sosyal ağ, teknoloji devinin aldığı bir karar sonucunda kapatıldı. Kullanıcıların hesapları, geçtiğimiz yıl itibarıyla silindi ve erişilemez hale geldi.

Google, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda kurumsal Google Plus hesaplarının "Google Currents" adı altında kullanılabileceğini açıklamıştı. Şirket, bugün yaptığı açıklamalarla ise Google Currents'ın hem Android hem de iOS platformlarında mobil uygulama haline geldiğini ve kullanılabilir olduğunu duyurdu. Yani Google Plus, bugün itibarıyla tam anlamıyla tarihin tozlu raflarına kaldırılmış durumda.

Google Currents, Google Plus'ın yeniden markalandırılmış ve sadece kurumsal müşterilerin kullanabildiği bir sosyal ağ. Yetkililer, Google Currents'ın kurumsal müşteriler için etkili bir iletişim aracı olacağını ve ayrıca haber merkezi benzeri bir yapı sayesinde gelişmelerin yakından takip edilip, bu gelişmelerle ilgili tartışmalara girilebileceğini ifade ediyor. Aslına bakacak olursak kullanıcılar, Google Plus'ın biraz daha değiştirilmiş bir halini kullanmaya devam edecekler.

Google Currents, bir süredir beta kapsamdaydı ancak bugün itibarıyla bu sosyal ağa Google Play Store ve App Store aracılığıyla erişilebiliyor. Şu an için henüz çok yeni olarak kabul edebileceğimiz Google Currents'ın nasıl bir popülariteye ulaşacağını ve bu sosyal ağın da bir gün kaldırılıp kaldırılmayacağını, kurumsal müşterilerin Google Currents'a olan ilgisi belirleyecek.