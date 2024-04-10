Google Haritalar’ın sokak görünümünde, evinizi ya da arabanızı bulanıklaştırmak isterseniz içeriğimizde bahsedeceğimiz yöntemi adım adım uygulayabilirsiniz. Böylece kişisel sınırlarınızı ve mahremiyetinizi, potansiyel tehlikelere karşı korumuş olursunuz.

Güvenlik ve mahremiyet endişesi, her geçen gün biraz daha artıyor. Bu bağlamda, dijital ortamlarda kişisel verilerimizi korumak büyük önem arz ediyor. Google Haritalar gibi hizmetler, konum tabanlı verilerimizi kullanarak bize önemli bilgiler sunmasının yanı sıra bu mahremiyeti koruma sorumluluğunu da taşıyor.

Google Haritalar’da evimizi bulanıklaştırmak, bireysel olarak alabileceğimiz güvenlik önemlerinden biri olabilir. Biz de bu içeriğimizde, Google Haritalar üzerinde evinizi ya da plakası görünen arabanızı nasıl bulanıklaştırabilirsiniz adım adım anlattık ve bu işlemi yapmadan önce bilmeniz gereken önemli noktalara değindik.

Not: Aşağıda yer alan görsellerdeki ev temsilidir.

Adımları anlatmadan önce bilmenizde fayda var…

Google Haritalar üzerinden evinizi bulanıklaştırma işlemini 1 defa yaptığınızda geri alamazsınız. Bu yüzden talebinizi dikkatli bir şekilde göndermeniz çok önemli.

işlemini 1 defa yaptığınızda geri alamazsınız. Bu yüzden talebinizi dikkatli bir şekilde göndermeniz çok önemli. Evinizi satmaya karar verirseniz konutunuzun Google Haritalar’ın Sokak Görünümü üzerinde bulanık olması, alıcı bulma açısından sizi negatif etkileyebilir.

alıcı bulma açısından sizi negatif etkileyebilir. Google Haritalar üzerinden evinizi ya da arabanızı bulanıklaştırsanız bile Bing, Apple Haritalar, Yandex gibi platformlarda eviniz gözükmeye devam eder.

Google Haritalar’da evinizi ya da arabanızı nasıl bulanıklaştırırsınız? İşte adım adım anlatımı:

Adım #1: “maps.google.com” web adresine gidin ve Google Haritalar üzerinden evinizi bulun.

“maps.google.com” web adresine gidin ve Google Haritalar üzerinden evinizi bulun. Adım #2: Sokak Görünümü simgesini aktif hâle getirin.

Sokak Görünümü simgesini aktif hâle getirin. Adım #3: Sorun bildirin.

Sorun bildirin. Adım #4: Görüntüyü ayarlayın.

Görüntüyü ayarlayın. Adım #5: Evinizi bulanıklaştırma talebini ekiplere gönderin.

Adım #1: “maps.google.com” web adresine gidin ve Google Haritalar üzerinden evinizi bulun.

Google Haritalar'ı açmak için "maps.google.com" bağlantısına gidin. Açılan sayfada evinizin tam konumunu bulmak adına sol üst köşede yer alan arama çubuğuna, ev adresinizi ya da yakınındaki bir yerin adını yazabilirsiniz.

Adım #2: Sokak Görünümü simgesini aktif hâle getirin.

Google Haritalar'da evinizi bulanıklaştırmak için evinizin konumunu doğru bir şekilde bulun. Bulduğunuzda, evinizin tam önündeki yolu seçin ve aşağıda yer alan “Sokak Görünümü (Street View)” moduna tıklayarak Sokak Görünümü'nü açın.

Adım #3: Sorun bildirin.

Sokak Görünümü'nü açtıktan sonra Google Haritalar’ın sağ alt köşesinde yer alan “Sorun bildirin” seçeneğini göreceksiniz. Evinizi ya da arabanızı Google Haritalar’da bulanıklaştırmak için buraya tıklamanız gerekiyor.

Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan penceredeki adres, tam olarak doğru mu diye kontrol edin. Ufak bir hata bile olsa geri dönüp adresi doğru bir şekilde düzeltin.

Adım #4: Görüntüyü ayarlayın.

Evinize odaklanarak görüntüyü tam istediğiniz şekilde ayarlayın. Bu aşamada doğru açıyı bulana kadar ekranı görüntüyü çevirebilirsiniz.

Daha sonra görüntüyü odaklamak ve netleştirmek adına “Resim önizleme” yapın. “Resmin bildirdiğiniz bölümüne odaklanılması için resim görünümünü ayarlayın.” kısmından çerçeve içine istediğiniz bölgeyi yerleştirin.

Adım #5: Evinizi bulanıklaştırma talebini ekiplere gönderin.

“Bu resmi neden bildiriyorsunuz?” kısmında, evinizi Google Haritalar üzerinden bulanıklaştırma talebinizi eksiksiz bir şekilde açıklayın.

Mail adresinizi ve reCAPTCHA doğrulamasını yapıp talebinizi gönderdikten sonra Google Haritalar ekibi, bu isteğinizi inceleyecek ve talebi uygun bulursa birkaç gün içinde eviniz Google Haritalar üzerinden bulanıklaşmış olacak.

Googla Haritalar üzerinden evinizi bulanıklaştırmayı nasıl yapacağınızı adım adım anlattık. Aynı işlemleri, plakası görünen arabanızı gizlemek için de kullanabilirsiniz. Bu tip içerikler ilginizi çekiyorsa ve “Şunu da yapın!” diyeceğiniz fikirleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz.