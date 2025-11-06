Tümü Webekno
Google Haritalar'a Gemini Desteği Geliyor: Artık Trafik Bile Keyfinizi Kaçıramayacak!

Google, Haritalar hizmetini Gemini entegrasyonu içerecek şekilde güncelleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Google Haritalar'ı kullanırken aynı zamanda Gemini ile konuşabilecekler. Bu özellik, Google Haritalar deneyimini tamamen değiştirecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en çok kullanılan navigasyon hizmetlerinden Harita'ya bomba bir yenilik ekleyeceğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni özellik, Google Haritalar ile Gemini'ı birbirine entegre edecek. Böylelikle kullanıcı deneyiminde çığır açan bir sürece girilmiş olacak.

Google Haritalar'ı bilirsiniz; uygulamayı açar, gideceğiniz yeri bulur ve navigasyonu başlatırsınız. Gemini entegrasyonu, bunu bambaşka bir boyuta taşıyacak. Öyle ki kullanıcılar, navigasyon hizmeti alırken Gemini ile sesli iletişim kurabilecekler. Bu sesli iletişim sırasında rota üzerinde değişiklikler yapabilecek veya bulunulan bölge ile ilgili detaylı bilgi alınabilecek.

Rotaya kebapçı ekleyebileceksiniz!

Google Haritalar'ın Gemini entegrasyonunu şöyle açıklamak mümkün: Diyelim ki İzmir ile İstanbul arasında bir yolculuk gerçekleştireceksiniz. Yolda karnınız acıkırsa Google Haritalar'a sesli olarak bildirecek ve mesela kebap yemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Gemini, bulunduğunuz veya istediğiniz bölgedeki restoranları analiz edip, size uygun kebapçıyı hızlıca bulacak. Ardından da rotayı bu kebapçıyı içerecek şekilde güncelleyecek.

Google Haritalar'ın yeni özelliği bundan ibaret olmayacak. Kullanıcılar, yolculuk sırasında haber veya e-posta gibi gündelik yaşamlarını da sürdürebilecekler. Google Haritalar'daki Gemini, e-postaları veya haber akışlarını özetleyebilecek.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Haritalar uygulamasının yeni özelliği, tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak. Ayrıca bu yeni özellik, çok yakında Android ve iOS uygulaması üzerinden kullanıma sunulacak.

