Google Haritalar'a hava kalitesi gösterebilme özelliği geldi. iOS ve Android sürümleri için kullanıma sunulan özellik, belirli bir yerdeki havanın kalitesini resmi verilere göre gösteriyor. Google Haritalar'ın yeni özelliği şu an için sadece Hindistan ve ABD'de kullanılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın navigasyon uygulaması Haritalar'a önemli bir yenilik geldi. Uygulamanın Android ve iOS sürümü artık belirlenen konumlardaki hava kalitesini de gösterebiliyor. Bu özelliğin kapsamını genişletmeye çalışan geliştiriciler, ilerleyen dönemlerde orman yangınları için de bilgilendirme sunmayı planlıyorlar.

Aslına bakacak olursak Google Haritalar'daki yeni özellik, geçtiğimiz yıllarda test sürümü kapsamında ortaya çıkmıştı. Ancak özellik bir süre unutuldu. Şimdiyse geliştirici ekibin çalışmaları tamamlandı ve hava kalitesi gösterme özelliği kullanıma sunuldu. Kullanıcılar artık, Hava Kalitesi İndeksi (AQI) standartlarındaki verileri bulundukları ya da bulunacakları bir lokasyon için inceleyebilecekler.

Google Haritalar'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Google Haritalar'daki hava kalitesi özelliği, uygulamaya 0'dan 400'e kadar olan bir istatistik çubuğu eklemiş durumda. Bu çubuk, lokasyonların hava kalitesini farklı renklere bölmeye yarıyor. Örneğin incelenen yer yeşil renkli çıkarsa oradaki hava kalitesinin güzel olduğu anlaşılıyor. Renk kırmızıya döndükçe bölgedeki havanın kirlileşmeye başladığını anlıyoruz.

Yeni özellik etkileyici olsa da şu an için yeterince işlevsel değil. Öyle ki şu an Google Haritalar'a girer ve arama çubuğu altında yer alan "Katmanlar" butonuna dokunursanız; Türkiye için hiçbir veri alamıyorsunuz. Bunun nedeniyse yeni özelliğin henüz Türkiye'de olmaması. Şu an için Hindistan ve ABD özelinde kullanılabilen özellik, yakın bir gelecekte Türkiye ile birlikte tüm dünya geneline yayılacak...