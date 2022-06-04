Yaklaşık bir yıldır ABD ve Kanada’da kullanılan Apple Haritalar derecelendirme sistemi Almanya’daki Apple kullanıcılarına sunuldu. Google Haritalar’a benzer sisteme sahip güncellemenin Avrupa’daki diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Apple, kısa bir süre önce Almanya'daki kullanıcıları için Apple Haritalar'da yeni bir güncelleme yaptı. Bu yeni güncellemeyle artık kullanıcılar gittikleri mekanlarda, gezdikleri yerlerde yaşadıkları deneyimleri haritalar üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşabilecek. Bunun yanı sıra teknoloji devi, uygulamada daha ayrıntılı sokak görünümü güncellemesi de yaptı.

Apple’ın derecelendirme sistemi artık restoranlar, müzeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerin ayrıntılarının görüntülenebilmesi için Apple Haritalar’a entegre edildi. Bu güncelleme ile kullanıcılar, gördükleri yerle ilgili olumlu ya da olumsuz puan verebilirken tıpkı Google Haritalar’da olduğu gibi kendi çektikleri fotoğrafları da Apple Haritalar’a yükleyebilecekler.

İlk ABD’de kullanıma sunuldu yakında Avrupa’ya gelmesi bekleniyor

Apple Haritalar’daki derecelendirme sistemi ilk olarak geçtiğimiz yıl ABD’de ve ardından Kanada’da kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise Almanya’da sunulan güncellemenin kısa süre içerisinde Avrupa’daki ülkelere gelmesi bekleniyor. Uygulama üzerinde hali hazırda bir derecelendirme sistemi bulunuyordu ancak yeni güncelleme ile kullanıcılar gittikleri yerler hakkında yorumlar yapabilecek ve fotoğraf ekleyebilecek. Ayrıca Apple Haritalar, Tripadvisor, Yelp ve Foursquare gibi gezi planlama ve derecelendirme uygulamalarıyla entegre şekilde çalışıyor.

Henüz deneme sürümünde olan bu güncellemeye katkıda bulunmayı seçen kullanıcılar, Apple’ın Derecelendirme ve Fotoğraflar için sunduğu kullanım koşullarını kabul etmek zorunda. Oldukça kapsamlı koşulların arasında, Apple’ın görmek istemediği kelimelerin bir listesi bile yer alıyor. Ayrıca Apple fotoğrafların kalitesinin iyi, boyutunun büyük ve yalnızca JPEG, PNG ya da HEIC formatlarında olmasını istiyor.

ABD ve Kanada'nın ardından Almanya'da da kullanıma sunulan özelliğin yakın zamanda tüm Avrupa ve ülkemizde de kullanılacağı tahmin ediliyor.