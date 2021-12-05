Haritalar ile kullanıcılarının daha hızlı ve daha kolay yolculuk yapmasını hedefleyen Google, uygulamaya eklenen iki yeni özelliği duyurdu.

Google Haritalar; bünyesinde bulunan 220 ülke, yüz milyonlarca işletme ve yer verisiyle dünyanın neresinde olursanız olun gerçek zamanlı navigasyon, trafik ve toplu taşıma bilgileri, restoranlar, kafeler ve gezi noktalarıyla hizmet vermeyi hedefler.

Google, navigasyon ve yer bulma uygulaması Google Haritalar’a gelen son güncellemeyle kullanıcı deneyimini bir adım daha öteye taşıyacak iki yeni özelliği duyurdu.

Özelliklere tüm kullanıcılar erişilebilir

Google; havaalanları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma istasyonları büyük binalarda gitmek istenilen yere kolayca ulaşılmasını sağlayacak yeni bir özelliğini duyurdu. Uygulama bu özellik ile dünyanın her yerindeki AVM, havaalanı gibi alanların bir çeşit haritasını kullanıcılarına sunacak. Bu veriler sayesinde bir binada; ne tür mağazaların, dinlenme salonlarının, araba kiralama yerlerinin, otoparkların ve daha fazlasının bulunduğu hızlıca görülecek. Ayrıca her kategoride söz konusu mekânın açık olup olmadığı, değerlendirilmesi ve hangi katta olduğu hakkında yararlı bilgiler ve ilgili işletmelerin bir listesi yer alacak.

Google’ın bir diğer yeni özelliği de uygulamada yer alan, meşguliyet aracına eklendi. Alan Meşguliyeti adlı bu yeni özellik tüm harita alanlarındaki insan yoğunluğunu gösteriyor. Kullanıcı, ister bir şehre ister bir mekâna gidecek olsun bir yerin ne kadar meşgul olduğunu gösteren bu özellik, gitmek istenilen yerin yoğunluğunun anlık olarak takip edilmesini sağlayacak.