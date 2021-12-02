Google Arama’da sağlık hizmeti seçenekleri artık daha erişilebilir hale geliyor. Google tarafından yapılan geliştirmeye göre, kullanıcılar kendi dillerinde konuşan doktorları bulabilecekler.

Canlıların sağlığına yönelik duyarlılıklar, özellikle pandemi döneminden sonra daha da artmış durumda. Haliyle bu doğrultuda, sağlık hizmetleri de geliştiriliyor. Dünyanın birçok yerinde halen sağlık hizmetlerine erişemeyen insanlar bulunuyor. Bu bazen sağlık hizmetlerinin yoksunluğundan kaynaklanırken, bazen ise mevcut olsa dahi insanların özellikle yabancı ülkelerde kendi dillerini konuşabilen doktorlara ulaşamayışından kaynaklanıyor.

Sağlık hizmetleri gün geçtikçe ve teknoloji geliştikçe elbette daha da erişilebilir hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, mevcut bulunan sağlık hizmetlerine erişimin pratikliği de bir hayli önem taşıyor. Google son yıllarda sağlık hizmetleri alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Son olarak Google, ABD’de yaşayan yabancı dil konuşan vatandaşların sağlık hizmetlerine ve doktorlara kolay ulaşabilmesi için bir yenilik sağladı.

Herkes kendi dilinde konuşan doktoru bulabilecek

Birçok ülkeden ve dilden insanları barındıran Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de, İngilizce dışında diller konuşan insanlar sağlık hizmetlerinden faydalanmakta zorluk çekebiliyorlar. Google bu sebeple, insanların kendi dillerinde konuşan doktorları bulabildiği bir yenilik getirdi. Buna göre, doktorlar ofislerinde hangi dillerin konuşulduğunu Google Arama’da listeleyebilecekler.

Kullanıcılar, gerçekleştirilen bu yenilikle sağlık sigortalarını kabul eden doktorları da bulabilecekler. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar; hastaların randevu alabilecekleri sitelere bağlantılar ekleme, bir ofisin tedavi koşullarının listelenmesi, tekerli sandalye erişiminin olup olmadığı gibi seçeneklerin bilgisine ulaşabilecekler.