Google, Haritalar uygulamasını kullanan bazı kullanıcılarına ürkütücü gelebilecek bir e-posta gönderdi. ‘2019 Zaman Çizelgesi güncellemesi’ adı altında gönderilen e-postada, geçtiğimiz yıl içerisinde nereleri gezdiğiniz sizlere gösteriliyor. İşin ürkütücü olan kısmıysa yıl boyunca takip edilmiş olmanız.

Google’ın akıllı telefonlar için geliştirdiği en iyi uygulamalardan biri olan Google Haritalar, çoğu zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Herhangi bir yerde yaya olarak gezerken sizlere yol gösteren ya da trafikte takılı kaldığınızda sizin yerinize alternatif rotalar çizerek sizi trafik çilesinden kurtarmaya yardımcı olan Google Haritalar, aynı zamanda içerisinde bulunan ‘Konum Geçmişi’ özelliği sayesinde daha önce bulunduğunuz yerleri kaydederek çeşitli tavsiyelerde bulunabiliyor.

Elbette bu durum her kullanıcıyı olumlu yönde etkilemiyor zira Haritalar uygulamasında konum geçmişi özelliğini açık hâle getirdiğinizde gittiğiniz şehirler, ilçeler ve mekânların hepsi kaydediliyor. Yani bir bakıma Google Haritalar uygulamasının sizi takip etmesine ve verilerinizi toplamasına izin vermiş oluyorsunuz. Kişisel verilerin toplanması, birçok kullanıcıyı rahatsız eden bir durum olduğundan dolayı Google’ın geçtiğimiz günlerde gönderdiği bir e-posta, bu tür kullanıcıları ürkütebilir.

Google, 2019 yılında gezdiğiniz yerleri gösteren bir zaman çizelgesi yolluyor:

Geçtiğimiz günlerde Google, Haritalar uygulamasını kullanan ve uygulamadaki konum geçmişini açık hâlde bulunduran kullanıcılara yeni bir e-posta gönderdi. Bu e-posta, geçtiğimiz yıl gezdiğiniz yerleri birer birer sizlere gösteriyor. Şehirler, ilçeler, mekânlar ve kafelerin yanı sıra ‘2019 Zaman Çizelgesi’ adı altında gönderilen bu e-postalarda otomobilinizle ve yaya olarak gezdiğiniz süreler de karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bu durum, Google’ın her an ensenizde sizi izliyor olduğu hissine kapılmanıza neden olabilir.

Neyse ki Google, gönderdiği e-postalarda Konum Geçmişi özelliğine hızlı bir şekilde gidebileceğiniz bir kısayolu eklemeyi ihmâl etmemiş. E-postadaki kısayola tıklayarak ayarlar sekmesine gidebilir ve oradan bu özelliği kapatabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız ve verilerinizin tehlikede olduğunu düşünüyorsanız da konum geçmişine kaydedilmiş olan verilerinizi de silebiliyorsunuz.

Google Haritalar uygulamasını kullanmak istiyorsanız ancak verilerinizin yine de toplanacağını düşünüyorsanız, bu durumdan etkilenmemenin tek yolu; Google hesabınızdan çıkış yapmak. Google Haritalar uygulamasını kullanırken hesabınızdan çıkış yaparsanız hiçbir veri Google tarafından toplanmayacak ancak bu da Google Asistan gibi çeşitli uygulamalardan yoksun kalmanıza neden olacak zira Google, size hiçbir şekilde tavsiyede bulunamayacak.