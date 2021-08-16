Dünyanın en çok kullanılan navigasyon hizmetlerinden biri olan Google Haritalar, şehirler arası ulaşım sırasında kullanıcıları genel olarak paralı yollara yönlendiriyor. Peki, neden? Bu işin içinde de bir iş mi var yoksa? Google Haritalar algoritmasını biraz tanıdığımız zaman ücretli yollara yönlendirme nedenini de anlamış oluyoruz.

Bir teknoloji devi olan Google’ın navigasyon hizmeti Google Haritalar, bugün dünya çapında en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Pek çok farklı özelliğiyle dikkat çekse de tartışma yaratan bir özelliği var, paralı yoldan geçen rotalar. Şehirler arası ulaşım sırasında Google Haritalar üzerinden bir rota çizmek istediğiniz zaman alternatif rotalar olmasına rağmen mutlaka ücretli yollara yönlendirilirsiniz.

Google Haritalar, kullanıcıyı kasıtlı olarak mı paralı yollara yönlendiriyor sorusunu yalnızca ülkemizdeki değil tüm dünyadaki kullanıcılar soruyor. Çünkü kimse zaten bir kamu hizmeti olan yoldan geçmek için para vermek istemiyor. Google Haritalar algoritmasını biraz yakından tanıdığımız zaman aslında ortada bir dümen olmadığını, yalnızca dijital dünyanın bütçemizi pek bilmediğini görüyoruz.

Google Haritalar neden paralı yollara yönlendiriyor?

Kabul edelim, paralı yollar güzeldir. Çoğu zaman iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi sunan yollar ücretlidir. Google Haritalar da temel olarak kullanıcıyı bir noktadan bir noktaya en kısa zamanda ulaştırmak istediği için ücretli yolları rotasına ekler. Alternatif rotaları incelediğimiz zaman ücretli yoldan geçmenin bazen saatler kazandırdığını görürüz.

Google Haritalar uydudan, yerel kaynaklardan ve farklı kuruluşlardan aldığı veriler doğrultusunda bir harita hazırlar ve kullanıcıya bu haritayı sunar. Temel Harita Ortak Programı sayesinde en güncel bilgilere ulaşmayı hedefler. En güncel bilgi de ister istemez rotayı kullanıcıya saatler kazandıran ücretli yollara yönlendirir.

Google Haritalar'ın algoritması nasıl çalışıyor?

Google Haritalar, Dijkstra olarak isimlendirilen bir algoritmaya benzer ancak kendine has bir algoritma kullanır. Bu algoritma bir problem çözücüdür. Kalkış noktası ve hedef noktası arasında bulunan binlerce farklı rota seçeneğini eleyerek sonunda iki nokta arasındaki mesafeyi en kısa sürece geçebileceğiniz rotayı oluşturur.

Dijkstra algoritması, elbette Google Haritalar tarafından kullanılan tek algoritma değil. Bunu destekleyen birkaç farklı algoritma daha vardır. Ancak bunların temel amacı görüntüyü en güncel ve kaliteyi haliyle vermektir. Google Haritalar neden ücretli yollara yönlendiriyor sorusunun yanıtını ise Dijkstra algoritması veriyor.

Dikkat ederseniz zaten bu algoritma direkt olarak asla tek bir rota sunmaz. En az iki tane rota ile kullanıcıları hedefe yönlendirmeyi amaçlar. Bunlar arasında ücretli yollar en kısa mesafeyi sunuyorsa bu algoritma ister istemez kullanıcıyı bu yollara yönlendirir. Algoritma nereden bilsin yola çıkmak için ayırdığımız bütçeyi?

Google Haritalar devletlerle işbirliği yapıyor olabilir mi?

Hayal ettiğimiz pespembe dünyada yaşamadığımız için bu soruya hayır yanıtını veremiyoruz. Ücretli yollardan kazanılan gelir ya devletin ya da bu yolu yapan yatırımcıların kasasına girer. Burada büyük rakamlardan bahsediyoruz. Google’ın işi de kullanıcılarını bir şekilde manipüle etmek olduğu için evet, gizli anlaşmalar söz konusu olabilir.

Google Haritalar’ın paralı yollara yönlendirmesi tüm dünyada şikayet edilen bir konu. Bu tür sorulara kesin yanıt verilmemesinin nedeni de bu. Belki bir devletle yapmaz ama diğeriyle yapar. Bilinmiyor. Ancak bu tür temelsiz komplo teorileriyle canımızı sıkmamıza gerek yok. Sonuç olarak algoritmanın nasıl çalıştığı da ortada. Ücretli yolların mesafeyi uzattığı bir rota ile karşılaşmak zor görünüyor.

Eğer bir gün 6 saatlik bir yolu, Google Haritalar’ın yönlendirdiği paralı yollar nedeniyle 8 saatte gitmek zorunda kalırsanız işte o zaman ortalığı komplo teorilerine boğabiliriz. Ancak kabul edelim, yönlendirilen ücretli yollardan geçerek zamandan epey tasarruf edeceğimiz aşikar. Sonuçta oraya ücretli yol yapılmasının en büyük nedeni de bu değil mi?

Google Haritalar'da paralı yollar kapatılabiliyor mu?

Hem de kolayca kapatılabiliyor. Buradaki yazımızı incelerseniz, Google Haritalar’ın paralı yol özelliğinin hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonda nasıl kapatılacağını görebilirsiniz. Paralı yol seçeneğini pasif hale getirdiğiniz zaman karşınıza çıkacak rotalar her zaman ücretsiz yollara yönlendirecektir.

Google Haritalar’ın paralı yol gösterme özelliğini kapatmak herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Ancak bir seyahate çıkarken tüm alternatif yolları bilmek istersiniz. Özellikle sürücülere büyük bir konfor sağlayan ücretli yollar, bazı durumlarda oldukça gerekli olabiliyor. Bu nedenle tüm alternatif rotaları gördükten sonra bu özelliği kapatmanız öneriliyor.

Sonuç; Google Haritalar bir işler mi çeviriyor?

Şu an için elimizdeki bilgilere göre hayır, Google Haritalar yalnızca dijital bir hizmet olarak çalışmasını sağlayan algoritma ne derse onu yapıyor. Ücretli yollar neredeyse her zaman iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi gösterdiği için çizilen rotalar da paralı yollardan geçiyor. Bu tür yolların yapılış amacı zaten budur.

Google’ın farklı şirketler ve devletlerle yaptığı gizli anlaşmalar sonucu kullanıcıları sürekli paralı yollara yönlendirdiği iddiası şu an için asılsızdır. Elimizde böyle bir anlaşmadan bahseden herhangi bir haber yok. Ancak bu teori için imkansız demek doğru olmaz. Her şeye rağmen Google Haritalar’ın paralı yollara yönlendirmesinin nedeninin en kısa mesafeyi sunmak olduğuna inanmak durumundayız.

Google Haritalar neden paralı yollara yönlendiriyor sorusunu yanıtladık ve bu konuda ortaya atılan komplo teorilerinden bahsettik. Bu tür hizmetler tarafından kullanılan algoritmaların hala gelişme sürecinde olduğunu ve bir gün tam olarak istediğimiz şeyleri vereceklerini unutmamamız gerekiyor.