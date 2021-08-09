Günümüzde birçok kişi, yol tarifleri almak için Google Haritalar gibi harita servislerini kullanıyor. Ancak Google Haritalar, birçok durumda sürücüleri varsayılan olarak paralı yollara yönlendirebiliyor. Bu içeriğimizdeyse Google Haritalar'da ücretli yollar nasıl kapatılır sorusuna yanıt vereceğiz.

Google Haritalar, dünyanın en çok kullanılan harita servislerinden biri. Hemen hemen her Android cihazda yüklü olan bu uygulama, kullanıcılara daha iyi yol tarifi sunabilmek için her geçen gün yeni özelliklerle güncelleniyor. Google Haritalar'ın bu özellikleri sayesinde mevcut en uygun yol tarifini bulabilir, iş ve ev adreslerinizi kaydedebilir, şehir içi ulaşım veya otoyollar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Google Haritalar, her ne kadar kullanıcılara mevcut en uygun yol tariflerini sunmayı hedeflese de bazen bu rotalar kullanıcılar için uygun olmayabiliyor. Uygulamanın en çok şikâyet edilen özelliklerinden biriyse sürücüleri paralı yollara yönlendirmesi. Bu içeriğimizdeyse mobil cihazlar ve masaüstü sürümü için "Google Haritalar'da paralı yollar nasıl kapatılır?" sorusuna yanıt vereceğiz.

Google Haritalar, birçok durumda sürücüleri ücretli yollara yönlendiriyor:

Birçoğumuz ücretsiz yollar dururken paralı yollardan gitmeyi tercih etmeyiz. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda yolu birkaç saat uzatacak dahi olsa ücretsiz yollar tercih ediliyor. Ancak dünyanın en çok kullanılan harita servisi olan Google Haritalar, birçok durumda varsayılan olarak sürücüleri paralı yollara yönlendiriyor.

Google'ın GPS algoritmasının sürücüleri kasıtlı olarak mı bu paralı yollara yönlendirdiği bilinmiyor fakat Google Haritalar'da paralı yolları kapatabileceğiniz bir özellik bulunuyor. Bu sayede Google Haritalar'da paralı yolları kapatabilir ve yalnızca ücretsiz rotaları içeren yol tarifleri alabilirsiniz. Nasıl yapılır sorusunun yanıtı için aşağıdaki adımları takip edin:

Google Haritalar'da ücretli yollar nasıl kapatılır? (Mobil)

#Adım 1: Cihazınızdaki Google Haritalar mobil uygulamasını açın.

mobil uygulamasını açın. #Adım 2: Varış yerinizi arama çubuğuna girin ve arama yapın.

arama çubuğuna girin ve arama yapın. #Adım 3: 'Yol Tarifi' seçeneğine basın.

seçeneğine basın. #Adım 4: 'Konumunuz' yazan kısmın hemen yanında yer alan üç noktaya dokunun (ekranın sağ üst köşesinde), ardından 'Rota Seçenekleri'ni açın.

açın. #Adım 5: Sürüş seçenekleri altında yer alan seçeneklerden 'Ücretli geçiş kullanma' seçeneğini seçin ve 'Bitti' deyin. Bu kısımdan ayrıca 'Otoyolları kullanma' ve 'Feribotları' kullanma seçeneklerini de aktif edebilirsiniz.

Google Haritalar'da ücretli yollar nasıl kapatılır? (Masaüstü)