Google Haritalar, mekanlarda çekilen fotoğraflarda yer alan yemekleri menüdeki ürünlerle eşleştirecek. Böylece bir restorana daha gitmeden menüdeki yemeklerin gerçekte nasıl gözüktüğünü, yemeğin menüdeki ismini ve fiyatı öğrenebileceksiniz.

Yemek fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaşanların sindirilmesi yıllar sürdü ve şimdi Google Haritalar, bu yemek fotoğraflarını gerçek anlamda işe yarar bir hâle getirmenin yolunu buldu.

Artık restoranların bilgilerine baktığımız kısımda, fotoğraflar sekmesine geldiğimizde kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar menüdeki ürünlerle eşleştirilecek ve altta çıkacak olan küçük kartlarda da ürünün ismi ve menüdeki tanımı yer alacak.

Mekanlar hakkında bilgiler Google Haritalar'da olacak

Yeni özellikle birlikte menüdeki hangi yemeğin gerçekte hangisi olduğunu daha net bir şekilde görebileceğiz. Böylece bir yere gitmeden önce, menüde gördüğümüz yemeğin gerçekte önümüze nasıl geleceği konusunda daha doğru bir beklentiyle hareket etmemiz de mümkün olacak. Ayrıca bu kartlarda "popüler" ya da "vegan" gibi etiketler de yer alacak. Google bu bilgileri ağırlıklı veri kullanarak belirleyecek ancak her özelliği kendisi onaylamayacak.

Kullanıcılar ayrıca kartlarda düzenleme de tavsiye edebilecek. Yazım hatalarını, yanlış bilgileri, ofansif isimleri ve servis edilmeyen yemekleri işaretlemek, düzeltilmelerini istemek mümkün olacak. Böylece kartların hatalı bilgi vermesinin de önüne geçilmeye çalışılacak.

Yemekleri nesne tanıma programları etiketleyecek

Google Haritalar bu görselleri tanımak için hem kullanıcıların yaptığı tanımlara hem de nesne tanıma teknolojisine güveniyor. Bütün yemek fotoğrafları menü kartına sahip değil ancak önemli bir değişikliğin ilk adımlarının atıldığını görüyoruz. Böylece dışarı çıkıp bir şeyler yemek istediğimizde karar vermemiz daha kolay olacak ve ne beklememiz gerektiğini de bilebileceğiz.