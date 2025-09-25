Tümü Webekno
Google Haritalar, Türkiye'yi Yeniledi: Tüm Harita HD Çözünürlüğe Yükseldi

Google Haritalar'ın Türkiye'deki uydu görüntülerini bulanıklaştırması durumu sonunda çözüldü. Şirket, uydu görüntülerini artık daha net bir şekilde sunuyor. Google'ın neden yıllardır sansür uyguladığı, şimdi bu karardan neden vazgeçildiği ise bilinmiyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Google Haritalar hizmeti üzerinde Türkiye için sağlanan uydu görüntülerini sonunda netleştirdi. Yıllar boyunca bulanık olarak kullandığımız Google Haritalar, artık cam gibi görseller sunuyor.

Google Haritalar, bundan yıllar önce Türkiye'deki uydu görüntülerini bulanık hâle getirmişti. Şirketin neden böyle bir karar aldığı da bilinmiyordu. Google Earth ile Google Haritalar'ı açıp yan yana koyan kullanıcı, çok ciddi bir kalite farkı yaşıyordu. Bu durum şimdi değişmiş oldu. Artık Google Haritalar'a giren bir kullanıcı, uydu görüntülerini çok net bir şekilde görüntüleyebilecek.

Kararın nedeni belli değil:

Google Haritalar'ın Türkiye'ye yönelik "sansürü" neden kaldırdığı şimdilik belli değil. Ne hükûmet yetkililerinden ne de Google Türkiye'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Google Haritalar'ın Türkiye ile ilgili kararı, sosyal medyada tartışma başlatmış durumda.

Bazı kullanıcılar, Google Haritalar'ın netleştirilmesini olumlu yorumluyorlar. Bazı kullanıcılar ise bunun güvenlik sorunu yaratabileceğini çünkü bir taşın renginin bile kolayca tespit edilebilir hâle geldiğini ifade ediyorlar. Tartışmaların nasıl sonuçlanacağı ise kimse bilmiyor.

