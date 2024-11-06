Google Haritalar’da 37.563936, -116.85123 koordinatlarıyla Nevada’ya gittiğimizde bizi ilginç bir sembol karşılıyor. İlginç olduğu kadar ürkütücü bu sembolün arka planı ne olabilir? Net bir cevap hâlâ bulunamasa da bazı teoriler var.

Google Haritalar sayesinde koltuğumuzda otururken dünyanın istediğimiz köşesine gidebiliyoruz. Ancak Google Haritalar veya Google Earth’te keşfedilen bazı bölgeler var ki “Bu ürpertici şey de neyin nesi?” dedirtiyor.

İçeriğimizde bahsedeceğimiz, Nevada Çölü’nde rastlanılan, Davut Yıldızı’na benzeyen sembol de bunlardan biri.

ABD’deki Nevada Çölü, ilginç sembollere ev sahipliği yapıyor.

Nevada'nın büyük kısmını, Great Basin bölgesinin güney kısmında yer alan geniş kurak alanları kapsayan Nevada Çölü, içinde ilginç sembolleri barındırıyor.

Özellikle yukarıdaki görselde görebileceğiniz tuhaf sembolün ne olduğu hâlâ bilinmiyor ancak bazı teoriler var.

Askerî amaçlar olabilir.

Bunun gibi geometrik şekiller, çoğunlukla askerî eğitimlerde hedef işaretleme veya navigasyon için kullanılıyor. Nevada Çölü, ABD’nin askeri test alanlarından biri ve "Area 51" gibi çokça gizli ve halka kapalı bölgeye ev sahipliği yapıyor.

Bu bölgelerde, havadan ya da uydudan kolayca görülebilecek simetrik şekiller, askerî tatbikatlar veya test uçuşları için işaretler olarak kullanılıyor. Yani gördüğümüz sembol de aynı amaca hizmet ediyor olabilir.

Ayrıca kimi askerî üsler, radar ve diğer algılama cihazlarının kalibrasyonu için bu tür alanları oluşturabiliyor. Semboller, radar yansımalarını ve sensör doğruluğunu test ediyor.

Nevada Çölü’ndeki tuhaf şeklin bir amacı daha olabilir, o da navigasyon. Çöllerde geniş ve boş arazilere uçuş ya da navigasyon işaretleri oluşturmak amacıyla büyük semboller çizilebiliyor. Böylece havacılık eğitimi ya da uydu navigasyon testleri için referans noktaları oluyorlar.

Teorilerin birçoğu aklınıza yatmış olmalı ancak hâlâ içlerinden birinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Kim bilir, belki de bambaşka bir sebebi vardır… Komplo teorisyenlerini yorumlara alalım…

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