Google Haritalar için yepyeni bir özellik geliştirildi. Google tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama artık, daha hızlı ulaşımı sağlayanlara ek olarak yakıt tasarrufu sağlayan güzergahları da gösterecek. ABD'deki kullanıcılar, Google Haritalar'ın yeni özelliğini bugün itibarıyla kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyadanın en popüler navigasyon uygulamalarından bir tanesi haline gelen Google Haritalar için etkileyici bir özellik duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Google Haritalar artık, yakıt tüketimi açısından en verimli olan güzergahları da gösterecek. Kullanıcılar bu sayede, diledikleri bir yere giderken, daha az yakıt tüketme imkanı yakalamış olacaklar.

Google tarafından oluşturulan yeni özellik kullanıcılar için geliştirilmiş gibi görünüyor olsa da esas amaç, gezegenin korunması. Şirket, konuyla ilgili bazı hesaplamalar yaptığını ve bu özellik sayesinde yıllık 1 milyon ton civarında karbon salınımının önüne geçileceğini söylüyor. Bu değer, 200 bin civarı aracın trafikten men edilip bir yıl boyunca kullanılmaması ile aynı anlama geliyor.

ABD'deyseniz, özelliği hemen kullanmaya başlayabilirsiniz

Google tarafından yapılan açıklamalara göre ABD'deki kullanıcılar, yakıt tasarrufu sağlayan güzergah özelliğini bugün itibarıyla kullanmaya başlayabilecekler. Ancak Avrupa ya da diğer bölgelerdeki kullanıcılar için resmi bir takvim henüz yok. Şirket bu noktada, yalnızca 2022 yılını işaret etti.

Google Haritalar için kullanıma sunulmaya başlayan yeni özellik oldukça etkili olsa da bazı bilinmezler mevcut. Örneğin Google'ın yakıt hesabını nasıl yaptığı bilinmiyor. Ayrıca yakıt tasarrufu sağlayan güzergahlar ile en kısa mesafe arasında nasıl bir farklılık olacağı, yolculuk sürelerinin nasıl değişeceği de net değil. Sektör uzmanlarının tahminleri, şirketin bu özellik için yapay zekadan faydalandığı yönünde...