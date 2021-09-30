Google, dün gerçekleştirdiği Search On 2021 etkinliğinde birçok güncellemenin yanı sıra, haritalara yönelik de bazı yenilikler duyurdu. Haritalar’da yapılan yeniliklere göre, isimsiz sokaklar ve bulunamayan adreslere yönelik yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları kolayca adres üretebilecekler.

Google, Çarşamba günü düzenlediği Search On 2021 etkinliğinde Arama, Haritalar ve Lens uygulamalarına yönelik birçok yenilik duyurdu. Navigasyona güvenerek kaybolmayı hobi haline getirenler, tam ulaşmak istediği sokağa döndüğünü düşünürken çıkmaz sokak ya da merdivenlerle karşılaşanlar, Google Haritalar sizler için adres bulmayı kolaylaştırmaya çalışıyor.

Gerçekleştirilen etkinlikte duyurulan yenilikler arasında, Haritalar’da orman yangınlarını görüntüleme, arama sonuçlarında makine öğrenimi destekli öneriler ve Lens uygulamasındaki yeni işlevler öne çıkıyor. Tanıtılan yeniliklerin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. Öne çıkan yenilikler arasında Haritalar da yer alıyor.

Eksik olan yollar, isimsiz sokaklar ve yangınlara yönelik düzenleme

Google, isimsiz sokaklar ve eksik yollara yönelik, Haritalar uygulamasında önemli bir planlama yaptı. Buna göre Google işlevsel adresler atamak için, Plus Codes isimli açık kaynaklı sisteme dayanan Adress Maker uygulamasını duyurdu. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, uygulamayı kullanan kişiler için kolayca adres üretebilecekler.

Bu özelliğe ek olarak Google, orman yangınlarını ve ağaçları görüntülemeyi kolaylaştıran yeni özellikler getirdi. Bu sayede birden fazla yangında aynı anda gerçek zamanlı güncellemeler sağlanacak. Buna ek olarak, Mountain View merkezli şirket, orman yangınlarının ve ağaçların havadan görüntüsünü almayı kolaylaştıracak yeni Haritalar özellikleri ekledi. Navigasyon uygulaması, aynı anda birden fazla yangında gerçek zamanlı güncellemeler sağlayacak yeni bir orman yangını katmanı alıyor. Etkilenen bir bölgede yer alan kullanıcılar uygulama üzerinden, yangının meydana geldiği yeri gösteren kırmızı işarete dokunarak yerel yetkililerden yardım isteyebilecek.