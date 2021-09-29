Aşı karşıtlığı yapan ve aşılarla ilgili yalan yanlış bilgiler veren içerikleri düzenli olarak kaldıran YouTube, konuyla ilgili yeni bir karar aldı. Alınan yeni karara göre artık yalnızca COVID-19 aşısı için değil, hiçbir hastalığın aşısı için karşıtlık yapılamayacak. Üstelik aşı karşıtlığı yapan kişi ve kanallar platformdan direkt silinecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, aldığı bir karar ile aşı karşıtlığına adeta savaş açtı. Pandemi döneminde COVID-19 aşılarıyla ilgili yapılan asılsız ve aşı karşıtlığı içeren paylaşımları zaten kaldıran platform, aldığı yeni bir kararla aşı karşıtlığının yapıldığı tüm videoları ve kanalları yasaklayacağını duyurdu.

The Washington Post'ta yer alan habere göre alınan yeri karar, yalnızca COVID-19 aşılarıyla ilgili değil. Bundan sonra kızamık ya da suçiçeği gibi hastalıklar için hazırlanan aşı karşıtı videolara da rest çeken platform, artık hiçbir aşıyla ilgili karşıtlığa müsamaha göstermeyecek.

Yalnızca videolar değil, kişiler de engellenecek

YouTube'un aldığı yeni karar, yalnızca aşı karşıtlığı yapan videoları içermiyor. Öyle ki gündemde olan ve aşı karşıtlığı yapan isimler de platformdan engellenecek. Hatta The Washington Post'a göre ABD'de aşı karşıtlığı yapan bazı isimlerin YouTube'daki varlıkları da tamamen silinmiş durumda.

YouTube tarafından alınan kararın hiç de şaşırtıcı olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Zira daha önce de Facebook grubundan benzer bir adım gelmiş ve sosyal medya devinde aşı karşıtlığı yapılmasının önüne geçilmesi için bazı kararlar alınmıştı. YouTube'un günlük 1 milyar saatlik içerik akışı sağladığını düşündüğümüzde, bu karar olması gerekenmiş gibi görünüyor...