2020 yılında Play Store işlemlerinde %30’dan daha fazla komisyon aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Google, davanın sonucunda uzlaşmaya gitti ve geliştiricilere milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti.

Kullanıcılara sunduğu yeniliklerin yanı sıra hakkında açılan davalarla da sık sık gündeme gelen Google, bu sefer 2020 yılında açılan bir dava nedeniyle gündeme geldi. Uygulama geliştiricileri, federal mahkemede açtıkları davada, teknoloji devi şirketi teknik engeller çıkarmak, gelir paylaşımı anlaşmalarını kullanarak uygulama ekosistemini kapatmak ve ödemelerin çoğunu Google Play faturalandırma sistemiyle almakla suçluyordu. Ayrıca suçlamalar arasında Google’ın %30’dan daha fazla komisyon aldığı da yer almıştı.

Son dönemlerde de fazla komisyon aldığı ve sunduğu hizmetlerin kullanılması için zorlayıcı bir tutum takındığı iddialarıyla kullanıcılardan büyük eleştirilen alan Google, 2020 yılında açılan davada uzlaşmaya gittiğini ve geliştiricilere milyonlarca dolar kabul ettiğini açıkladı.

Google, geliştiricilere 200 bin dolara kadar ödeme yapacak

Geliştiriciler, Google'ın alternatif ödeme sistemi seçeneklerini kapatmak için perde arkasında başka bir yöntem kullandığını iddia ediyor. Google ise yıllarca sürecek belirsiz ve dikkat dağıtıcı olarak nitelendirdiği davalardan kaçınmak için bir anlaşma önerdiğini duyurdu. Şirket kendisine açılan davada ABD’li küçük uygulama geliştiricilerine toplamda 90 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Google, Play Store’da kullanıcıların yaptığı bütün satın alım işlemlerinde geliştiricilerden %30 komisyon alıyor ancak geliştiricilere göre bu oran oldukça daha fazla. 2021 yılında şirket, ABD’li geliştiricilerin Play Store’dan elde ettiği yıllık 1 milyon dolarlık gelirden aldığı komisyon oranını %15’e indirmişti ancak bu oran geliştiricileri pek tatmin etmemişti.

Google davayı çözebilmek için 2016 ila 2021 yılları arasında Play Store’dan yıllık 2 milyon dolardan daha az gelir elde eden küçük çaplı geliştiriciler için 90 milyon dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Bu fonla şirket, ABD’li geliştiricilere minimum 250 dolar, maksimum 200 bin dolar ödeme yapacak.

Google uzlaşmaya gitmiş olsa da henüz mahkeme bunu onaylamadı ancak şirket, mahkemenin kısa süre içerisinde olumlu bir karar vermesini bekliyor.