Google, Güçlü ve Uygun Fiyatlı Bir Cihaz Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın satışlarında yaşanan düşüş, diğer akıllı telefon üreticilerinin iştahını kabartmış durumda. Yayınlanan bir rapora göre Google, yurt dışı satış fiyatı 749 dolar olan iPhone XR ile rekabete girecek daha uygun fiyatlı bir cihaz üzerinde çalışıyor. Google, bu cihazla kullanıcıları Android ekosistemine çekmeyi hedefliyor.

Google, Apple ile arasındaki işletim sistemi rekabetini 2016 yılında ilk Pixel modelini piyasaya sürmesiyle akıllı telefon alanına da genişletti. Nikkei Asian Review'de yayınlanan bir rapora göre Google, bu rekabeti kızıştıracak yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Yeni akıllı telefonunun iPhone XR'dan daha düşük bir maliyete sahip olması hedefleniyor.

Google ekosistemini genişletme çalışmalarının bir parçası olacak yeni akıllı telefonda Google'ın en önemli kozu, sağladığı hizmetler olacak. Google Haritalar, Google Arama ve Gmail gibi hizmetlerin kullanıcı sayısı düşünüldüğünde, şirketin stratejisinin iyi sonuç verebileceği yorumu yapılabilir.

Yayınlanan raporda yeni cihazın Pixel etiketi taşıyıp taşımayacağı ya da nasıl bir tasarıma sahip olacağı gibi detaylara yer verilmiyor. Yeni akıllı telefonun hedefindeki iPhone XR'a bakacak olursak, iPhone XS'te bulunan bazı özellikler bu cihazda da bulunuyor. İPhone XS gibi A12 Bionic yonga setine sahip iPhone XR, FaceID yüz tanıma özelliğine de sahip.

Son dönemde Amazon ile sesli asistan alanında da büyük bir rekabet içinde olan Google, Apple ve HTC'den yaptığı mühendis transferleriyle donanım anlamında gücüne güç kattı. Zaten güçlü olduğu yazılımın yanına donanım gücünü de alan Google, yakın zamanda piyasada büyük yankı uyandıracak cihazlar üretebilir.

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu ne zaman tanıtacağı kesin olarak bilinmese de Pixel lansmanlarının her yıl Ekim ayında düzenlendiği düşünüldüğünde, cihaz için biraz daha beklememiz gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Google'ın bu girişiminin hedefine ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.