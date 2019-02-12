Apple içerisinde trafik elde etmeye çalışan Google, 2018 yılı için 9,5 milyar dolar harcadı ve hizmetlerini gittikçe genişletecek.

Goldman Sachs; Apple'ın hizmetler gelirinin önemli bir bölümünün Google’dan geldiğini ifade etti. Şirketler arasında bu para alışverişi, çok fazla gider oluşturuyor ve bu bazen caydırıcı olabiliyor.

Apple ve Google, hizmetlerini genişletiyor

Google şirketi, iOS işletim sisteminde kalıcı ve çok tercih edilen olabilmek için büyük paralar ve çabalar harcıyor. Gmail, Google Drive, Google Haritalar gibi birçok Google servisi, iOS platformu için kullanılabilir durumda.

Apple tarafında ise yeni bir üyelik sistemi konuşuluyor. Apple Prime adıyla piyasaya sürülecek olan paket, Apple'ın tüm çevrimiçi servislerini tek bir üyelik ücreti altında toplayacak. Apple Music ve Apple'ın Netflix rakibi olması beklenen servisin birleşimi olacak Apple Prime, şirketi tekrar 1 trilyon dolarlık değerine kavuşturabilir.