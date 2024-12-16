Google, Kaydedilenler özelliğine eklediği yeni arama fonksiyonunu duyurdu. Yeni fonksiyon ile kullanıcıların içerikleri daha kolay bulmasını sağlıyor.

Google, "Kaydedilenler" (Saved) özelliğinde yaptığı yeni güncellemeyle, kullanıcıların web yer imleri, Keşfet (Discover) içerikleri ve Google Maps listelerindeki konumları aramasına olanak tanımaya başladı. Android ve iOS cihazlarındaki bu yenilik, arama fonksiyonlarını daha işlevsel hale getirebilmeyi hedefliyor.

Android cihazlarda, Kaydedilenler sekmesinin üst kısmında bir büyüteç simgesi yer alıyor. Bu simge, kullanıcılara kolayca arama yapma imkânı tanıyor. Arama sonuçları hangi Koleksiyonlarda yer aldığını belirten bir düzenleme ile sunuluyor.

Kaydedilenler menüsü iOS'ta yeni konumuna taşındı

iOS kullanıcıları ise, "Kaydettiklerim & Koleksiyonlar" menüsüne artık hesap menüsünden erişebiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar kaydettikleri öğelere bu adresten de ulaşabiliyor.

Yeni gelen bu güncelleme Google Kaydedilenler özelliğinin "Koleksiyonlar" isminden sonra geçirdiği ikinci büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor. Yeni gelen bu özellik web bağlantıları, filmler, televizyon dizileri, görseller ve harita üzerindeki yerler gibi çeşitli içerikleri kaydetmeye olanak tanıyor olacak.