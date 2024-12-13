Türkiye, Google'a 2,6 Milyar TL Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, reklam faaliyetlerinde tekelleşme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,6 milyar TL ceza kesildiğini açıkladı.

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı. Google, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 2,6 milyar TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Google'ın diğer tedarik tarafı platformlarına (SSP) kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlaması için altı ay süre tanındı.

Rekabet Kurulu'nun konuyla ilgili tam açıklaması şu şekilde:

Rekabet Kurulunun, 18.05.2023 tarihli ve 23-23/432-M sayılı kararı uyarınca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlük (Google) tarafından çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Google hakkında başlattığı soruşturma sonuçlanmıştır.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Google’ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu “YouTube” envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms - DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelenmiştir. Bu iddia bakımından, Nitelikli YouTube DSP’leri olarak tanımlanan üçüncü taraf DSP’lerin YouTube envanterine erişiminin garanti edilmesi yönünde sunulan taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırılmıştır.

Ayrıca, Google’ın dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet gösterdiği çevrim içi reklam teknolojisi hizmetleri tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığı, bu çerçevede; Google’ın kendi DSP’lerinden gelen envanter satın alma talebini kendi arz tarafı platformlarına (supply side platforms - SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini (AdX) kayırdığı iddiaları da soruşturma kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, Google’ın DSP ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarındaki söz konusu faaliyetlerinin SSP hizmetleri pazarındaki rekabet üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından, dosyanın 12.12.2024 tarihli Kurul toplantısında müzakeresi sonucunda;

A

A.1. Hakkında soruşturma yürütülen Google’ın DSP hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna,

A.2. Google’ın DSP hizmetleri pazarında kendi DSP’lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine ilettiği iddiası bakımından ihlal tespit edilmediğine,

B

B.1. Google’ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,

B.2. Google’ın kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığına, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna,

B.3. Bu nedenle, Google’a 2.607.563.963,59-TL idari para cezası verilmesine,

B.4. ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’ın, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içerisinde üçüncü taraf SSP’lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlamasına

24-53/1180-509 sayı ile karar verilmiştir.