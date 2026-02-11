Google, Artık Kimlik, Ehliyet veya Pasaport Bilgilerinizin Çalınıp Çalınmadığını Tespit Edecek!

Google'dan kullanıcı verisi gizliliği için önemli bir hamle geldi. Şirket artık ehliyet, pasaport veya kimlik gibi verilerin sızdırılıp sızdırılmadığını analiz edecek. Olası bir durumda söz konusu veriler, Google Arama sonuçlarından kaldırılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, siber saldırıların her geçen gün biraz daha yoğunlaştığı bu dönemde kendimizi korumamızı sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, kimlik veya ehliyet gibi bilgilerimizin ifşa olması durumunda otomatik olarak bildirimler gönderecek ve bunları Google Arama sonuçlarından kaldıracak.

Google'ın yeni özelliği "Sizinle ilgili sonuçlar" özelliğinin bir parçası olarak kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, kimlik veya ehliyet numarası gibi hassas bilgilerini Google ile paylaşacaklar. Algoritma, söz konusu bilgilerin bir sitede yayımlanmış olması hâlinde harekete geçecek. Bu sonuçlar, diğer kullanıcılara gösterilmeyecek.

Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Google'ın yeni özelliğinden faydalanmak isteyenlerin burada bulunan bağlantı aracılığıyla Sizinle ilgili sonuçlar bölümüne ulaşmaları gerekecek. Hizmeti ilk kez kullanan tüketiciler, önce isim soy isim, adres, telefon numarası ve e-mail adresini Google ile paylaşacak. Ardından da kimlik bilgileri için yeni bir sayfanın doldurulması gerekecek. Bunun yapılması ile algoritma, otomatik olarak çalışmaya başlayacak.

İnternette paylaşılmış olan bir verinin Google Arama sonuçlarından kaldırılmış olması, o verinin internetten tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Ancak şirket, kullanıcılara kendilerini korumak için önemli bir imkân sunmuş olacak. İlk aşamada ABD'de kullanıma sunulacak özellik, gelecekte küresel çapta erişime açılacak.