Google, görüntülü arama hizmeti Lens'e çok işe yarayacak bir yenilik getirdi. Lens'te artık video çekerek arama yapmak mümkün olacak. Üstelik bu videolarda sesli bir şekilde soru da sorabileceksiniz.

Google’ın gördüğünüzü aramanızı sağlayan Lens, kullanıcıların en sevdiği özelliklerden biri. Merak ettiğiniz herhangi bir şeyi, fotoğrafını çekerek Google’dan arayabiliyordunuz. Şirket, I/O etkinliğinde Lens’in daha da gelişeceğini ve video desteği geleceğini duyurmuştu.

Aylar süren bekleyişin ardından nihayet o gün geldi. Teknoloji devi, Google Lens’in videoyla arama yapma özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

Videoya çekip istediğinizi sorarak arama yapabileceksiniz

Kullanıcılar, Google Lens’i açıp fotoğrafa ek olarak video da çekme imkânına sahip olacaklar. Bu videoda aramak istediğiniz şeyi göstereceksiniz. Daha da iyisi ise soru sorabilecek olmanız. Yani videoyu çekerken merak ettiğiniz şeyi sesli bir şekilde Google’a sormanız mümkün oluyor. Aslında hem video hem de sesle soru sorma desteği geldi diyebiliriz.

Tabii ki bu özelliğin de yapay zekâyla çalışan bir kısmı var. Yapay zekâ destekli arama sonuçlarının açık olduğu bölgelerde yapay zekâ sonuçları gösterilebilecek. Türkiye’de olmadığı için biz bu sonuçları göremeyeceğiz.

Google Lens’in videoyla arama özelliği kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Biz kontrol ettiğimizde henüz gelmediğini gördük. Yani tüm kullanıcılara gelmesi biraz zaman alabilir. O yüzden biraz daha beklemeniz gerekebilir.