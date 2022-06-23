Google, Haritalar ve arama sonuçlarında işletme bilgilerinde gözükecek yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, işletme sahiplerinin işletmelerini 'LGBTQ+ bireye ait' olarak işaretlemelerini sağlayacak.

Bugüne kadar işletme sahiplerine işletmelerini daha ön plana çıkaracak ve tanımlayıcı yapacak ‘Özellikler’ hizmetini sunan Google, daha önce bu hizmete eklediği yeniliklerle bazı tartışmalara yol açmıştı. İşletmelere ‘Siyahiye ait, Latine ait ve Kadına ait’ gibi özellikleri ekleme imkânı sunan şirket, bugün tartışmalı bir özelliği daha yayınladı.

Google’ın işletmeler için sunduğu yeni özellik, ‘LGBTQ+ bireye ait’ özelliği oldu. Şu anlık sadece ABD’deki işletme sahipleri için Google’a eklenen yeni özellik, Google tarafından paylaşılır paylaşılmaz her iki taraftan da tepki topladı Google ‘ın Ürün Pazarlama ve Dahil Etme Lideri Mackenzie Thomas ise özellik hakkında şu açıklamada bulundu:

Müşterilerin LGBTQ+ satıcıları bulmasını kolaylaştırmak amaçlanıyor:

“Başkalarının kendi topluluklarında LGBTQ+ sahipli işletmeleri bulmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Bugünden itibaren, Google'da doğrulanmış bir İşletme Profiline sahip ABD'deki satıcılar, profillerine LGBTQ+'ya ait bir özellik ekleyerek müşterilerin onları Arama ve Haritalar aracılığıyla bulmasını ve desteklemesini kolaylaştırabilir.”

Google, yeni özelliği ilk günden tartışma yarattı

"Nefret gruplarının söz konusu işletmeleri hedeflemesini çok kolaylaştırdınız. Teşekkürler Google!"

"Bir saniye... Sahipleri LGBT'li ya da değil diye işletme seçmek, bu şey değil mi... AYRIMCILIK."

"Sizce insanlar kendi kararlarını vermeli ve istedikleri yerden alışveriş yapmamalı mı?"

"Elbette herkes istediği yerden alışveriş yapsın. Şimdi de kendimiz için karar vermemiz gereken bir özelliğimiz daha var. Bu güzel değil mi?"

"Peki ya normal insanların sahip olduğu işletmeler? Bi’ dakika.. Onlar + işareti olmayanlar. Teşekkürler Google."

"Ayrımcılık yapmıyorum Kim çalışırsa veya sahibi olursa olsun, iyi işletmelere giderim."

"Hiç ayrımcılık yapmasam ve sadece zevk aldığım ürünleri kullansam nasıl olur?"

"Hahaha, işini LGBTQ+ dostu olarak etiketleyen uluorta homofobik bir adam gördüm, bu etiketlere güvenmeyin"