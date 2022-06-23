Google'ın Sahibi LGBTQ+ Üyesi İşletmeleri Gösterecek Özelliği Tartışma Yarattı

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Google, Haritalar ve arama sonuçlarında işletme bilgilerinde gözükecek yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, işletme sahiplerinin işletmelerini 'LGBTQ+ bireye ait' olarak işaretlemelerini sağlayacak.

Bugüne kadar işletme sahiplerine işletmelerini daha ön plana çıkaracak ve tanımlayıcı yapacak ‘Özellikler’ hizmetini sunan Google, daha önce bu hizmete eklediği yeniliklerle bazı tartışmalara yol açmıştı. İşletmelere ‘Siyahiye ait, Latine ait ve Kadına ait’ gibi özellikleri ekleme imkânı sunan şirket, bugün tartışmalı bir özelliği daha yayınladı.

Google’ın işletmeler için sunduğu yeni özellik, ‘LGBTQ+ bireye ait’ özelliği oldu. Şu anlık sadece ABD’deki işletme sahipleri için Google’a eklenen yeni özellik, Google tarafından paylaşılır paylaşılmaz her iki taraftan da tepki topladı Google ‘ın Ürün Pazarlama ve Dahil Etme Lideri Mackenzie Thomas ise özellik hakkında şu açıklamada bulundu:

Müşterilerin LGBTQ+ satıcıları bulmasını kolaylaştırmak amaçlanıyor:

“Başkalarının kendi topluluklarında LGBTQ+ sahipli işletmeleri bulmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Bugünden itibaren, Google'da doğrulanmış bir İşletme Profiline sahip ABD'deki satıcılar, profillerine LGBTQ+'ya ait bir özellik ekleyerek müşterilerin onları Arama ve Haritalar aracılığıyla bulmasını ve desteklemesini kolaylaştırabilir.

Google, yeni özelliği ilk günden tartışma yarattı

google lgbt

"Nefret gruplarının söz konusu işletmeleri hedeflemesini çok kolaylaştırdınız. Teşekkürler Google!"

google lgbt

"Bir saniye... Sahipleri LGBT'li ya da değil diye işletme seçmek, bu şey değil mi... AYRIMCILIK."

google lgbt

"Sizce insanlar kendi kararlarını vermeli ve istedikleri yerden alışveriş yapmamalı mı?"

google lgbt

"Elbette herkes istediği yerden alışveriş yapsın. Şimdi de kendimiz için karar vermemiz gereken bir özelliğimiz daha var. Bu güzel değil mi?"

google lgbt

"Peki ya normal insanların sahip olduğu işletmeler? Bi’ dakika.. Onlar + işareti olmayanlar. Teşekkürler Google."

google lgbt

"Ayrımcılık yapmıyorum Kim çalışırsa veya sahibi olursa olsun, iyi işletmelere giderim."

google lgbt

"Hiç ayrımcılık yapmasam ve sadece zevk aldığım ürünleri kullansam nasıl olur?"

google lgbt

"Hahaha, işini LGBTQ+ dostu olarak etiketleyen uluorta homofobik bir adam gördüm, bu etiketlere güvenmeyin"
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Kaynak : https://techcrunch.com/2022/06/22/google-lgbtq-owned-label-maps-search/
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