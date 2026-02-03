NotebookLM'in En Sevilen Özelliği Nihayet iPhone ve Android Telefonlara Geldi

Uzun süredir özellikle uzun video ve metinleri özetlemek için kullandığımız NotebookLM'in en sevilen özelliği artık telefonunuzdan da kullanılabiliyor.

Google’ın yapay zekâ destekli not alma uygulaması NotebookLM, mobil kullanıcılarını sevindirecek büyük bir yeniliğe kavuştu. Uzun süredir masaüstü sürümünde yer alan ve en çok sevilen özelliklerden biri olan Video Overview (Video Özetleri), sonunda iOS ve Android uygulamalarına da geldi.

2023’te kullanıma sunulan NotebookLM, kullanıcıların kendi kaynaklarını ekleyip bu içerikler üzerinden sorular sorabildiği dijital bir defter gibi çalışıyor.

Video Overview (Video Özetleri) özelliği artık mobilde

Özellikle uzun videoları ve metinleri kısa ve anlaşılır maddelere dönüştürmesiyle dikkat çeken uygulamaya Google, zamanla sesli özetler, testler ve bilgi kartları gibi birçok özellik ekledi. Video Overview özelliği ise mobil tarafa neredeyse bir yıl boyunca gelmemişti.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık telefon veya tabletlerinden, kaynaklarına dayalı tam teşekküllü video sunumları oluşturabiliyor. Uygulamada alt menüdeki “Studio” bölümüne girip Video Overview seçeneğini seçmek yeterli. Özellik henüz herkesin telefonuna ulaşmamış olabilir, eğer telefonunuzda görünmüyorsa uygulamayı güncellemelisiniz.