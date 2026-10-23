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Google Meet’e Anlık Çeviri Geldi: Farklı Dillerdeki Konuşmaları Türkçe Dinleyebileceksiniz

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Google Meet’in yeni anlık çeviri özelliği, Türkçe dâhil 63 dili destekliyor. Katılımcılar artık kendi dillerini seçerek toplantıdaki konuşmaları hem sesli hem altyazılı takip edebilecek.

Google Meet’e Anlık Çeviri Geldi: Farklı Dillerdeki Konuşmaları Türkçe Dinleyebileceksiniz
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Toplantıda biri İngilizce konuşuyor, diğeri başka bir dilde söze giriyor. Sizse söylenenleri Türkçe takip etmek istiyorsunuz. Google Meet’in yeni çeviri sistemi, herkesin aynı dil çiftine bağlı kalmasını gerektirmeden bunu yapabiliyor.

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Gemini 3.5 Live Translate teknolojisini kullanan sistem, konuşulan dili otomatik algılayıp seçtiğiniz dile anlık çeviriyor. Türkçenin de aralarında bulunduğu 63 dil destekleniyor. Üstelik yalnızca alt yazıya bakmak zorunda değilsiniz; çeviriyi sesli dinlemek de mümkün.

Herkes kendi dilini seçiyor

Çeviriyi açmak için araç çubuğundan duymak istediğiniz dili seçiyorsunuz. Sizin Türkçeyi seçmeniz, diğer katılımcıların ayarını etkilemiyor. Herkes toplantıyı kendi tercih ettiği dilde takip edebiliyor.

Bildiğiniz dilleri de çevirinin dışında bırakabiliyorsunuz. İngilizceyi anlıyor ama başka bir dilde desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, her konuşmayı boşuna çevirtmeniz gerekmiyor. Sesle eş zamanlı ilerleyen alt yazılar da ekranda; dinlerken gözünüzle takip etmek isterseniz diye.

Toplantı uzarsa süreye bakmak gerek

Çeviriyi ne kadar kullanabileceğiniz, hesabınıza bağlı. Temel Workspace planlarında ve Google AI Pro hesaplarında toplantı başına 90 dakika sınırı var. Ultra paketinde ise bu süre sekiz saate çıkıyor.

Web, Android ve iOS’ta dağıtım başladı ancak özellik herkese aynı anda açılmıyor. Uyumlu hesapların tamamına Kasım ayının başına kadar ulaşması bekleniyor.

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