Google, Meet hizmetine yepyeni bir yapay zekâ özelliği ekleyecek. Bu özellik, toplantılardan not çıkararak kullanıcıya gösterecek.

Üretken yapay zekâ teknolojileri hayatımızın her alanına girmeye başlamış durumda. Birçok hizmete bu sistemlerin entegre olduğunu görüyorduk. Yapay zekâ konusunda en önde gelen şirketlerden olan Google’ın hizmetleri de bunlar arasındaydı.

Şimdi de özellikle iş toplantıları için en yaygın kullanılan görüntülü görüşme uygulamalarından olan Google Meet’e eklenecek bir yenilik açıklandı. Bu özellik, uzun toplantılarda her detayı hatırlayamayanların işine çok yarayacak.

Yapay zekâ Google Meet toplantılarından sizin için not çıkaracak

Özelliğin resmî ismi “Benim için not al” olacak. İsminden de anlayabileceğiniz üzere yapay zekâ yardımıyla Google Meet üzerinde yapılan her görüşmeden notlar çıkarılmasını sağlayacak.

Kullanıcılar bu işlevi aktif ettiklerinde görüşmelerin sonrasında otomatik olarak oluşturulmuş notlar alacaklar. Yani yapay zekâ toplantıyı sizin için metne döküp özetleyebilecek. Bu da özellikle uzun toplantılarda kaçırmış olabileceğiniz kısımlar için çok yararlı olacak. Notlar, Drive klasörüne kaydedilecek, arama yoluyla hızlıca bulunabilecek.

Günümüzde neredeyse tüm şirketlerin, okulların online dersler ve toplantılar gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde bu özelliğin milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırarak devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkün.

Yapay zekâyla not alma özelliğinin 21 Ağustos gününe kadar Google kullanıcılarına sunulması bekleniyor.