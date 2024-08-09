Google DeepMind, masa tenisinde insan rakiplerine karşı yarışabilen bir robot geliştirdi. Yapay zekâ destekli bu robot, dikkat çekici sonuçlar elde ediyor.

Google DeepMind, masa tenisinde insan rakiplerini alt edebilen bir robot geliştirdi. Araştırmacılar, robotu insan seviyesinde rekabet edebilecek hâle getirmek için yapay zekâ ve ileri düzey simülasyonlar kullandı.

Google DeepMind'ın son çalışması, yapay zekanın ve robotik teknolojinin sınırlarını zorlayarak, bir robotun masa tenisinde insanları yenebilecek seviyeye gelmesini sağladı. Robot, başlangıç seviyesindeki tüm insan rakiplerini yenmeyi başarırken, amatör oyunculara karşı %55 başarı oranına ulaştı.

Google DeepMind Robotu Test Maçlarında Rakip Tanımıyor

Araştırmacılar robotu masa tenisinde başarılı kılmak için iki aşamalı bir eğitim yöntemi uyguladılar. İlk olarak, robotun vuruş becerilerini geliştirmek için bilgisayar simülasyonları kullanıldı. Bu süreçte topun pozisyonu, hızı ve dönüşü gibi veriler dikkatlice toplandı ve robot, masa tenisinin fiziksel dinamiklerini doğru bir şekilde taklit eden bir ortamda eğitildi. Test maçlarında başlangıç seviyesindeki oyunculara karşı tüm oyunları kazandı. Orta seviyedeki oyunculara karşı %55'lik bir başarı oranı elde etti. Toplamda 29 oyunun %45'ini galip tamamladı.

Böylece Google DeepMind, robotların spor dallarında nasıl gelişebileceğini gösterdi. Rakiplerine karşı zorlu oyunlarda bile tam performans gösteren bu robot, yapay zekânın gelecekte neler yapabileceği konusunda şimdiden merak uyandırıyor.