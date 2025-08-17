Google, Mesajlar uygulamasına uzun zamandır beklenen özelliği getirdi. Artık Android'de RCS mesajlaşmada gönderdiğiniz mesajları herkesten silebileceksiniz.

Google, özellikle Android kullanıcıları tarafından sıkça tercih edilen Messages (Mesajlar) uygulamasına sürekli yenilikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Şimdi ise şirket, bir süredir test ettiği yeni bir özelliği geniş çapta kullanıma sundu. Bu özellik, acayip işinize yarayacak.

Basitçe anlatacak olursak özellik, gönderdiğiniz mesajları geri almanıza yarıyor. Tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi artık Google Mesajlar’da gönderdiğiniz bir mesajı silme imkânına sahip olacaksınız.

RCS mesajlarda “Herkesten Sil” seçeneği olacak

Yukarıdaki ekran görüntüsünden özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Artık sadece kendinizden silme değil, aynı zamanda “Herkesten Sil” seçeneğini de göreceksiniz. Tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi bu seçeneğe bastığınızda gönderdiğiniz mesaj hem sizden hem de karşınızdakinin telefonunda silinecek.

RCS mesajlara böyle bir özellik gelmesi büyük bir avantaj. Direkt SMS olarak mesajlaşırken yanlışlıkla gönderdiğiniz bir mesajı saniyeler içinde silebileceksiniz. Özellikte süre sınırlaması olup olmayacağı ile ilgili gelen bir açıklama yok. Ancak test sürecinde 15 dakika içinde silinebilecekleri görülmüştü. Özellik, mesaja basılı tutularak kullanılabilecek.