Google Mesajlar kullanıcıları, çok yakında önemli bir avantaja sahip olacaklar. Bu yeni özellik, fotoğraf ve videoların orijinal kalitede gönderilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mesajlar uygulaması için bomba bir yeniliği hayata geçirdi. Henüz geniş kapsamda kullanıcılara ulaşmayan bu yeni özellik, fotoğraf ve video gönderimlerinde etkili olacak.

Google Mesajlar uygulamasındaki en büyük sorunlarından bir tanesi, fotoğraf ve videoların sıkıştırılıyor olmasıydı. Hâl böyle oluna birisine gönderdiğiniz içeriklerde ciddi bir kalite kaybı yaşanıyordu. İşte hazırlanan yeni özellik, bunun önüne geçilmesini sağlayacak. Artık Google Mesajlar uygulamasında orijinal kalitede fotoğraf ve video gönderimleri yapabileceksiniz.

Google Mesajlar'ın yeni özelliği böyle görünecek

Google Mesajlar'ın yeni özelliği, isteğe bağlı olarak kullanılacak. Dileyen kullanıcılar, yine eskiden olduğu gibi sıkıştırılmış fotoğraf ve video gönderimlerini de kullanabilecek. Bu seçenek, görüntüyü daha düşük kalitede gönderecek ama veri tüketimi de nispeten düşük olacak.

Google, Mesajlar uygulamasının yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Hâl böyle olunca orijinal kalitede fotoğraf ve video gönderme özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz.