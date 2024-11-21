Google, Mesajlar uygulamasına önemli bir yenilik getirmeyi planlıyor. Şirket, uygulamaya kendi yedekleme ve geri yükleme özelliği ekleyerek kullanıcıları büyük dertten kurtaracak.

Google Mesajlar, mesajlaşma deyince en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Hâliyle de mesajları yedekleme çok büyük önem taşıyor. Uygulama, bunun için direkt olarak Google hesabını kullanıyor. Yani her şey hesaba yedekleniyor. Ancak sistem genelinde yedeklemeler, özellikle mesajları yeni bir cihaza aktarırken kullanıcılar için sorun oluşturabiliyor.

İşte Google, tam olarak bu konuda kullanıcıları çok sevindirecek bir yenilik üzerinde çalışmaya başladı. 9to5Google tarafından keşfedilen kodlarda, uygulamaya “yedekleme ve geri yükleme” ismi verilen bir özellik ekleneceği görüldü.

Google Mesajlar’a uygulama içi yedekleme gelecek

Bu özellik, yedekleme ve geri yüklemenin daha geniş sistem ayarlarına bağlı olmayacağını gösteriyor. Yani şirket, direkt olarak Google Mesajlar’a uygulama içi bir yedekleme ve geri yükleme sistemi getirecek ve kullanıcının işini kolaylaştıracak. Böylece hem mesajları hem de medyayı kolayca kaydedip başka yere taşıyabilecekler.

Tabii ki mesajlar yine Google hesabına yedeklenecekler. Şirketin amacı kullanıcıya daha fazla esneklik sağlamak. Burada şirketin Google One’dan yararlandığını unutmamak gerekiyor. Özellik hakkında verilen bilgilerde tüm yedeklemelerin uçtan uca şifreleneceği belirtilmiş. Ayrıca her oturum açıldığında mesajların otomatik olarak hızlıca yükleneceği de aktarılmış. Bu, özellikle yeni cihazlara geçenler için yararlı olacaktır. Bir nevi WhatsApp’taki çok beğenilen yedekleme sistemine benzeyeceğini söyleyebiliriz.

Mesaj kurtarmayı daha az zahmetli hâle getirecek bu yenilik şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.