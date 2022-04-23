Google’ın Android kullanıcıları için sunduğu Mesajlar uygulamasında önemli bir hata ortaya çıktı. Kullanıcılar, uygulamanın hızlı pil tüketmesinden şikayetçi.

Android kullanıcıları son zamanlarda hızlı pil tüketiminden şikayetçi. Son çıkan raporlara göre bunun ana sebeplerinden biri Google Mesajlar uygulaması.

Bu hafta Google Mesajlar uygulaması kullanan kişilerin çoğu, Reddit gibi platformlar üzerinden uygulamanın arka planda ciddi pil tüketimi gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca bir kullanıcı da, uygulamanın cihazı ısıttığını ifade etti.

Google Mesajlar’daki hata pili tüketiyor

Raporlara göre Google Mesajlar uygulaması, arka planda kamerayı çalıştırarak pili hızla tüketiyor. Kullanıcılar bu durumu ilk olarak pil kullanım bölümünde tespit etti. Uygulamanın son 24 saat içinde 12 saat aktif kalması yaşanan sorunu ortaya çıkardı.

Google Mesajlar’da yaşanan hata, uygulamanın sahip olduğu fotoğraf gönderme özelliğinden kaynaklanıyor. Arka planda kamerayı kullanan uygulama, cihazın pil tüketimini ciddi bir şekilde artırıyor.

Pil tüketimine karşı sorun ise oldukça basit. Android ayarlarınızdan uygulamanın izinlerini kontrol ederek pil tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Bunun içinde Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar > İzinler > Kamera'ya giderek ‘’İzin Verme’’ seçeneğini aktif edin. Bu sayede uygulamanın kamera kullanım iznini yasaklayarak pil tüketimini önleyebilirsiniz.