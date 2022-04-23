Google, henüz Android 13 için çalışmalarını sürdürürken bir sonraki işletim sistemi hakkında da ilk bilgiler geldi. Geliştiriciler, Android 14'ün hangi ismi kullanacağını keşfetti.

Akıllı telefon pazarının en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri hiç şüphesiz Android’tir. Apple, iPhone’ları için iOS işletim sistemini kullanırken, diğer üreticiler ise akıllı telefon ve tabletlerinde Android işletim sistemini kullanıyor.

ABD merkezli Google, Android işletim sisteminin en son sürümünü Pixel modelleri için test ediyor. Android 13 için artık geri sayım başlamışken, merakla beklenen bu güncellemenin de resmi olarak önümüzdeki aylarda çıkması bekleniyor. Ancak geliştiriciler Android 13 güncellemesi henüz çıkmazken Android 14 hakkında da önemli bilgilere erişti.

Android 14’ün ismi belli oldu

Android işletim sistemi, yıllardır farklı tatlı isimleriyle geliyor. ABD merkezli Google, mobil cihazlarda kullandığı işletim sistemine her sene farklı tatlı ismi koyuyor. Son olarak Android 13 güncellemesi Tiramisu adıyla gelirken, Android 14’te kullanılacak tatlı ismi de belli oldu.

Android 13’ten sonra, yani 2023 ortalarında piyasaya çıkması beklenen Android 14, ‘Upside Down Cake’ ismine sahip olacak. Google’ın bir sonraki işletim sistemi bu şekilde isimlendirilirken, söz konusu isme AOSP kodlarından erişebilmek de mümkün.

Peki Android 14’te neler bekliyoruz?

Android 13 güncellemesi cihazlar için kapsamlı bir değişiklik olacak. Daha kullanıcı dostu bir işletim sistemi olarak gelecek Android 13, çeşitli performans iyileştirmeleri ve pil tasarrufu sağlayacak işlevlere sahip olacak.

Bunun yanı sıra arayüz kısmında da küçük çaplı değişiklikler bekleniyor. Ancak Android üreticileri genellikle arayüz güncellemelerini kendi tercihlerine göre geliştirdiği için, Android’in yenilenen tasarımı farklı markaları çok da ilgilendirmeyecektir. Ancak Android 14'ün ismi dışında şu an başka bir bilgisi bulunmuyor. Android 13 resmi olarak yayınlandıktan sonra Android 14'ün getireceği yeniliklerde netlik kazanacaktır.