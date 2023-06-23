Kanada Senatosu, Google ile Meta'nın medya kuruluşlarına ekstra ödeme yapmasını gerektiren bir yasa tasarısını onayladı. Meta, ödeme yapmamak için ülkedeki haber odaklı paylaşımları kesti. Google ise çözüm arayışında.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, Kanada'da çok ciddi bir kısıtlama ile karşı karşıya. Öyle ki Kanada Senatosu, "Çevrimiçi Haberler Yasası"nın kabul edildiğini duyurdu. Meta, bu karar üzerine bir açıklama yaptı ve Kanada'daki kullanıcılar için artık haber akışı paylaşımları yapılamayacağını söyledi. Google ise Kanada hükümeti ile çalışmaya devam ediyor.

Çevrimiçi Haberler Yasası, paylaşılan haber odaklı içerikler için medya kuruluşlarına para ödenmesini zorunlu kılıyor. Aslına bakacak olursak bu bir ilk değil. 2021 yılında Avustralya'da yürürlüğe giren bir kanun, Meta'nın bu ülkedeki haber paylaşımlarını da kesmesine yol açtı. Avustralya hükümeti bir süre sonra kanunda değişiklik yapınca, Meta da yeniden haber paylaşımlarına izin verdi. Şimdi bunun aynısı Kanada'da yaşanıyor.

Meta, Facebook ve Instagram'da paylaşılan haberler için para ödemek istemiyor

Olayın daha iyi anlaşılabilmesi adına somut bir örnek verelim. Varsayalım ki Kanada'daki kanun Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Webtekno olarak haber ve içeriklerimizi Instagram ile Facebook'ta paylaşırsak, Meta'nın bize ekstra ödeme yapması gerekecek. İşte Meta da bunu istemiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kararın sadece haberlerle ilgili olduğu, kullanıcı deneyiminin başka bir şekilde etkilenmeyeceği belirtildi.

Google çözüm arayışında

İnternet devi Google, Kanada'da onaylanan yasa daha tasarı aşamasındayken harekete geçti ve bazı Kanadalı kullanıcılar ile bir test yürüttü. Bu test kapsamında haber akışlarının durdurulması denendi. Ancak sonuç alınamadı. Hal böyle olunca Google, orta yolu bularak çözüm üretmeye çalışıyor. Google sözcüsü Jenn Crider tarafından yapılan açıklamalarda potansiyel çözümler için hükümet ile çalışıldığı ancak şu an için Google'ın endişelerini giderecek bir adım atılmadığı belirtildi.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim: Kanada Senatosu Çevrimiçi Haberler Yasasını onaylasa da yasanın yürürlüğe girmesi için 6 ay kadar süre var. Meta, söz konusu meseleden elini eteğini çekmiş olsa da Google, bu süreçte bir çözüm üretmeyi başarabilir. Böylesi bir durumda krizin çözüldüğünü görebiliriz. Tabi bunun için zaman gerek.