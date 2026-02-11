Tümü Webekno
Google'dan İzinsiz Olarak Paylaşılan Müstehcen Görüntüler İçin Takdir Edilesi Karar!

Google, müstehcen görüntülerle ilgili kullanıcıları rahatlatacak bir özellik duyurdu. Bu özellik sayesinde internete müstehcen görüntüsü düşen bir kullanıcı, söz konusu görüntüyü anında kaldırtabilecek. İşte detaylar...

Google'dan İzinsiz Olarak Paylaşılan Müstehcen Görüntüler İçin Takdir Edilesi Karar!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, müstehcen görüntüleri internete düşmüş bireyleri sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, izinsiz olarak paylaşılan görüntülerin çok hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, Google Arama sonuçlarında kendi müstehcen görüntüsünü gören bir kullanıcıya avantaj sağlayacak. Kullanıcı, görsel üzerindeki üç noktaya tıklayacak ve "sonucu kaldır" seçeneği ile bildirimde bulunacak. Üstelik birden fazla görsel için de bu özellikten faydalanılabilecek.

Google'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Google'ın yeni özelliği, kullanıcılara proaktif kalkan da sunacak. Kullanıcı, kendisine ait olabilecek müstehcen görüntülerin düzenli olarak taranmasını ve otomatik olarak kaldırılmasını da sağlayabilecek. Google, kullanıcı taleplerinin kolayca takip edilmesini ve ihtiyaç duyulması hâlinde yetkililere başvurulmasını da kolaylaştıracak.

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek! Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, an itibarıyla dağıtım aşamasına gelmiş durumda. Birkaç gün içerisinde küresel çapta erişilebilir olacak özellik, kullanıcı mahremiyetini korumayı amaçlamış olması nedeniyle beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Google

