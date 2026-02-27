Tümü Webekno
Google, Nano Banana 2'yi Resmen Duyurdu: İşte Nefes Kesen Özellikleri!

Google, yeni görsel modeli Nano Banana 2’yi tanıttı. Gemini 3.1 Flash Image mimarili model, Pro kaliteyi yüksek hızla birleştiriyor. İşte 4K çözünürlük ve gelişmiş metin oluşturma gibi özellikler sunan yeni nesil yapay zekâ aracının tüm özellikleri.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ dünyasında rekabet her geçen gün hız kesmeden devam ederken, Google cephesinden teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak büyük hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz dönemde global çapta büyük ses getiren görsel üretim aracının ikinci nesli olan Nano Banana 2’yi resmen duyurdu.

Yeni model, sadece basit bir isim güncellemesinden ibaret değil; arka planda Gemini 3.1 Flash Image mimarisini barındırarak hız ve görsel uyumluluğunu optimize ediyor. Gelişmiş "Arama Temellendirme" özelliği sayesinde gerçek dünya verileriyle harmanlanmış görseller üretmek, artık her kullanıcı için çok daha kolay hâle geldi.

Hız ve kalite bir arada: İşte Nano Banana 2'deki yenilikler!

Başlıksız-1

Nano Banana 2, selefinin sunduğu kullanım kolaylığının üzerine Pro modellerinde gördüğümüz 4K çözünürlük ve 16-bit renk derinliği gibi teknik yetenekleri ekliyor. Modelin en dikkat çekici yanlarından biri, aynı karede 5 farklı karakterin tutarlılığını koruyabilmesi ve 14 farklı nesneye kadar yüksek uyumluluk sunabilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Başlıksız-1

Özellikle pazarlama ve tasarım dünyasını heyecanlandıran "Gelişmiş Metin İşleme" yeteneği, görsellerin içine hatasız ve stilize metinler yerleştirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, SynthID ve C2PA standartlarıyla entegre çalışan model, içeriklerin yapay zekâ tarafından üretildiğine dair şeffaf ve güvenilir bir doğrulama süreci sunuyor. Ayrıca model, karmaşık istemleri anlamak için Düşünme Modu adında özel bir akıl yürütme süreci de kullanıyor.

Başlıksız-1

Google, Nano Banana 2'yi bugünden itibaren geniş bir ekosistemde kullanıma açtı. Kullanıcılar bu yeni modele Gemini uygulaması, Google Arama (AI Modu ve Lens), AI Studio ve Google Cloud Vertex AI üzerinden erişebilecekler.

Nano Banana 2 fiyatı ve paket durumu:

Kullanıcı Tipi Erişim Durumu / Ücretlendirme
Ücretsiz Kullanıcılar Günlük sınırlı sayıda üretim hakkı
Gemini Pro / Plus / Ultra Sınırsız üretim ve Nano Banana Pro erişimi
Kurumsal / API Google AI Studio üzerinden "Kullandığın Kadar Öde"
